Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сегодня заявил, что США получили от Украины перечень условий для урегулирования текущего конфликта и что в Вашингтоне ожидают получения аналогичного документа от Москвы, после чего можно будет приступать к следующему раунду переговоров.
В том же заявлении Келлог назвал возможную площадку для российско-украинских переговоров. Сначала спецпосланник Трампа упомянул Ватикан, от предложения которого о предоставлении площадки для переговоров отказалась Россия. Затем Келлог заявил, что такой площадкой может стать и Женева.
Следует отметить, что Кит Келлог занимает неприкрыто прозападную позицию в данном конфликте, поэтому озвучиваемое им желание проведения переговоров в европейском городе, тем самым косвенно или даже напрямую включив страны Евросоюза в переговорный процесс, вполне естественно.
Москву такой расклад не устраивает, о чём политическое руководство России неоднократно говорило на всех уровнях. Во-первых, Россия не желает видеть на переговорах представителей Европы, а во-вторых, Швейцария, в которой расположена Женева, больше не рассматривается Москвой в качестве нейтрального государства по причине его присоединения к антироссийским действиям Запада.
По мнению экспертов, следующий раунд переговоров пройдёт либо снова в Стамбуле, либо в одном из подлинно нейтральных государств. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах. Пока что о дате и месте проведения новых переговорах РФ и Украины говорить преждевременно.