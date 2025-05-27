Россия не раз отмечала, что Швейцария более не может являться площадкой для переговоров.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сегодня заявил, что США получили от Украины перечень условий для урегулирования текущего конфликта и что в Вашингтоне ожидают получения аналогичного документа от Москвы, после чего можно будет приступать к следующему раунду переговоров.

В том же заявлении Келлог назвал возможную площадку для российско-украинских переговоров. Сначала спецпосланник Трампа упомянул Ватикан, от предложения которого о предоставлении площадки для переговоров отказалась Россия. Затем Келлог заявил, что такой площадкой может стать и Женева.

Следует отметить, что Кит Келлог занимает неприкрыто прозападную позицию в данном конфликте, поэтому озвучиваемое им желание проведения переговоров в европейском городе, тем самым косвенно или даже напрямую включив страны Евросоюза в переговорный процесс, вполне естественно.

Москву такой расклад не устраивает, о чём политическое руководство России неоднократно говорило на всех уровнях. Во-первых, Россия не желает видеть на переговорах представителей Европы, а во-вторых, Швейцария, в которой расположена Женева, больше не рассматривается Москвой в качестве нейтрального государства по причине его присоединения к антироссийским действиям Запада.

По мнению экспертов, следующий раунд переговоров пройдёт либо снова в Стамбуле, либо в одном из подлинно нейтральных государств. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах. Пока что о дате и месте проведения новых переговорах РФ и Украины говорить преждевременно.