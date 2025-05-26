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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле назвали преждевременным обсуждение сроков и места проведения новых переговоров с Украиной
Пока что понимания по продолжению процесса нет, заявил пресс-секретарь президента России.

В рамках состоявшихся в середине мая возобновлённых прямых российско-украинских переговоров были достигнуты три важных договорённости: о продолжении диалога, об обмене сторонами своих видений завершения текущего конфликта, а также об обмене пленными

Самый масштабный за всё время боевых действий обмен пленными по формуле «1 000 на 1 000» состоялся на прошлой неделе в три этапа, теперь, учитывая, что в МИД России продолжение переговоров связали именно с этим процессом, логично предположить, что начнётся подготовка ко второму раунду восстановленных переговоров.

Идёт сейчас подготовка к переговорам или нет, естественно, никто прямым текстом не скажет. Да и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что процесс не так прост, как многим бы того хотелось. По словам Пескова, обсуждать вопросы места и сроков проведения нового раунда переговоров с Украиной пока преждевременно.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, пока нет понимания по продолжению процесса ведения переговоров, и к нему нужно подготовиться.

На выходных зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил о готовности Москвы к скорой передаче Киеву своих наработок по меморандуму об урегулировании конфликта. Готов ли к аналогичным действиям Киев, пока неизвестно. Условия России известны и подкреплены реальным положением дел «на земле», и трудность для украинской стороны заключается в том, что затягивание переговоров лишь усложняет дальнейший процесс по причине постоянного изменения ситуации в зоне конфликта в пользу ВС РФ.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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