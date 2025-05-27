Показывать публике этот список, естественно, не станут.

Политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта — это на данном этапе, когда кризис разросся до непомерных масштабов с вовлечением в него большого количества государств, задача столь сложная, что многие скептики открыто сомневаются в возможности её реализации.

Попытаться, впрочем, никогда не поздно и никогда не вредно, и сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о получении Вашингтоном от Киева перечня условий для урегулирования текущего конфликта и заключения мира.

Теперь США, добавил Келлог, ожидают получения аналогичного документа от России, после чего будет проведён анализ позиций сторон и проведён новый раунд переговоров.

Судя по всему, речь идёт о наработках по меморандуму об урегулировании конфликта, о создании которого и об обмене видениями завершения конфликта в рамках которого РФ и Украина договорились 16 мая в ходе прямых переговоров в Стамбуле. США в этом процессе пытаются работать посредниками, что достаточно странно для государства, продолжающего передавать Киеву развединформацию, но имеем, что имеем.