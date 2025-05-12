Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле назвали неприемлемым язык ультиматумов для России
Причём, ультиматумы ставят те, кого сложно назвать соответствующими для таких действий.

Озвученное на выходных предложение президента России Владимира Путина о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров с Украиной повлекло за собой необходимость со стороны представителей западных стран как-то на него реагировать. В ход пошли привычные заявления, в отдельных случаях сопровождающихся ещё указанием ограниченного периода времени, которое ими отводится на принятие Россией решения, и угрозами введения новых санкций в случае отказа Москвы.

По сути, речь идёт об ультиматумах в адрес России: Европа настаивает на безусловном 30-дневном перемирии, о котором договорились лидеры Франции, Британии, Германии, Польши и Украины. В Кремле, в свою очередь, всё уже сказали, и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления европейских политических деятелей, сказал, что для РФ неприемлем язык ультиматумов, и что с ней разговаривать в такой манере нельзя.

Необходимо отметить, что Европу сложно назвать стороной, находящейся в положении, позволяющем ей выдвигать России требования, тем более в ультимативной форме. Предложение о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле озвучено, однако формального подтверждения своего участия в них от Киева пока не последовало.

В свою очередь, с другой стороны Атлантического океана предложение Путина встретили с оптимизмом. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что эти переговоры, в теории, могут привести к положительным результатам, и призвал Украину согласиться на предложение российской стороны.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
4
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
3
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
+

Сейчас обсуждают

Любое Имя
18:37
Ты кто такой ?
Контракт с Сергеем Шойгу на продолжение военной службы продлен до 2030 года
Повелитель котов
18:30
да всё, скоро нвидия обанкротится и куртка будет как шешан по помойкам лазать
NVIDIA повысила цены на графические решения до 15% из-за роста затрат и новых тарифов на импорт
Виталий Крюков
18:26
Автор высказал предположения, которые по степени достоверности ничем не лучше других объяснений.
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Повелитель котов
18:25
кстати твой анальный друг Шеша большой любитель бананов так же как и ты, тренируйся заглатывать как Шеша
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Дмитрий Винокуров
18:21
Смешная шутка про ИИ и софт
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
Дмитрий Винокуров
18:20
У нас - нет, серпантин-сЪ
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
DANYNAFIG
18:20
Этого негодяя в тюрягу нужно кинуть
Контракт с Сергеем Шойгу на продолжение военной службы продлен до 2030 года
Повелитель котов
18:20
Шешан с Трусонюхом любят получать манделы, каждый день ))))))))))
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Дмитрий Винокуров
18:20
Смогу, но только вкомпилить, написать драйвер не смогу, специализация не та. Но и ИИ на данном этапе написать не сможет, вот в чем мякотка. Вкомпилить, кстати, тоже не сможет
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
Повелитель котов
18:14
Желающие получили ответ.
Steigan: попытка "Коалиции желающих" надавить на РФ не увенчалась успехом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем