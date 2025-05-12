Причём, ультиматумы ставят те, кого сложно назвать соответствующими для таких действий.

Озвученное на выходных предложение президента России Владимира Путина о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров с Украиной повлекло за собой необходимость со стороны представителей западных стран как-то на него реагировать. В ход пошли привычные заявления, в отдельных случаях сопровождающихся ещё указанием ограниченного периода времени, которое ими отводится на принятие Россией решения, и угрозами введения новых санкций в случае отказа Москвы.

По сути, речь идёт об ультиматумах в адрес России: Европа настаивает на безусловном 30-дневном перемирии, о котором договорились лидеры Франции, Британии, Германии, Польши и Украины. В Кремле, в свою очередь, всё уже сказали, и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления европейских политических деятелей, сказал, что для РФ неприемлем язык ультиматумов, и что с ней разговаривать в такой манере нельзя.

Необходимо отметить, что Европу сложно назвать стороной, находящейся в положении, позволяющем ей выдвигать России требования, тем более в ультимативной форме. Предложение о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле озвучено, однако формального подтверждения своего участия в них от Киева пока не последовало.

В свою очередь, с другой стороны Атлантического океана предложение Путина встретили с оптимизмом. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что эти переговоры, в теории, могут привести к положительным результатам, и призвал Украину согласиться на предложение российской стороны.