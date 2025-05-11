По мнению президента США, данный шаг позволит хотя бы соотнести позиции сторон.

Сегодняшнее ночное предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле с 15 мая добралось до адресатов, которые, учитывая количество приглашённых на него представителей прессы, расположены не только в Киеве. Ознакомился с предложением российского лидера и президент США Дональд Трамп, опубликовавший только что по этому поводу комментарий в своей личной социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Путин предлагает не столько прекращение огня, сколько обсуждение возможного завершения «кровопролития». Украине, считает президент США, следует «немедленно» согласиться на это предложение, поскольку результаты этих переговоров помогут понять, возможно между Москвой и Киевом в принципе заключение сделки или же нет.

Если же по результатам переговоров выяснится, что «сделка» невозможна, то США и европейские лидеры, добавил Трамп, будут знать положение дел и смогут принимать соответствующие решения. Свой комментарий Трамп завершил пессимистичным сомнением в том, что «Украина пойдёт на сделку с Путиным».

По мнению политологов, официальному Киеву после публикации Трампа будет сложнее отказаться от встречи с российской делегацией. Пока что формальное согласие Украины на встречу с РФ не получено, но Путин уже провёл на эту тему телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заверил президента России в желании и готовности предоставить площадку для российско-украинских переговоров.