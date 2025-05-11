Без предварительных условий.

Поздним вечером 10 мая пресс-служба Кремля анонсировала скорое заявление президента России Владимира Путина. Учитывая, что два часа назад завершилось трёхдневное посвящённое Дню Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции, общественность предположила, что речь в заявлении будет посвящена именно данному конфликту.

Само заявление было озвучено ближе к двум часам ночи по московскому времени. В нём Путин напомнил о многочисленных фактах нарушений украинской стороной предложенных Москвой перемирий, после чего выступил с предложением о возобновлении прямого диалога между Россией и Украиной, причём без предварительных условий.

Глава государства отметил, что Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, и что именно Украина в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса и запретила самой себе вступать в диалог с РФ. Путин предложил возобновить переговоры со следующего четверга, 15 мая, в Стамбуле — в том же городе, где украинская переговорная делегация весной 2022 года согласилась на российские предложения, а затем отказалась от них после вмешательства западных стран.

По словам Путина, переговорный процесс должен привести к устранению первопричин конфликта как такового и к наступлению долгосрочного мира без «лихорадочного рытья окопов». Президент России проведёт телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему предоставления площадки для российско-украинских переговоров.

Согласно комментарию помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, российская переговорная делегация будет представлена на «соответствующем» уровне, а её состав будет озвучен позже.

На момент публикации данной заметки официальной реакции от Киева пока не последовало.