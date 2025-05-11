Теперь решение за Киевом, потому что Москва своё предложение озвучила.

Сегодня поздней ночью президент России Владимир Путин в рамках заявления перед прессой предложил Украине с 15 мая возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В качестве площадки глава российского государства предложил использовать Стамбул, и добавил, что сегодня днём проведёт телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и озвучит турецкому лидеру своё предложение.

Разговор состоялся после полудня, и в его рамках Эрдоган заявил о готовности Турции к предоставлению площадки для переговоров между Россией и Украиной и оказании всевозможного содействия переговорам. По словам главы турецкого государства, появившуюся возможность нужно использовать, чтобы добиться прекращения огня и наступления прочного мира.

Отметим, что с украинской стороны прямого отказа от переговоров в предложенном Путиным формате не последовало. Вместо этого киевское политическое руководство выдвинуло встречное заведомо не устраивающее Москву предложение в духе «сначала прекращение огня, затем переговоры».

В свою очередь, в Кремле напомнили, что возвращение к стамбульскому процессу будет подразумевать учёт сложившихся за годы конфликта реалий «на земле». Иными словами, предложения, которые выдвигались Москвой в рамках переговоров в Стамбуле весной 2022 года, уже давно утратили актуальность по причине произошедших в зоне боевых действий изменений.