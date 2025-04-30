Собственная авиационная промышленность нужна Союзному государству, как воздух.

Развитие отечественной авиационной промышленности часто становится темой для новостных материалов, но мало кто вспоминает, что продукция белорусских производителей уравнена в правах с российской продукцией в вопросе соответствия статусу импортозамещающей. Проще говоря, экономическое взаимодействие России и Беларуси столь тесно переплетено, что может считаться практически единым.

Источник изображения: АО «Компания "Сухой"». Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией будущего российско-белорусского авиазавода.

Дополнительно эта мысль была развита вчера президентом РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко в рамках их встречи в Волгограде. Путин напомнил о том, что Беларусь не только унаследовала от СССР большие промышленные возможности, но и смогла их сохранить.

В том числе в республике сохранились авиастроительные компетенции, и Путин заявил, что Россия готова заложить совместный с Беларусью авиационный завод. В Москве эту возможность рассматривают как способ налаживания кооперации в направлении строительства среднемагистральных самолётов.

В целом экономическое и промышленное сотрудничество между РФ и РБ, согласно комментариям глав государств, будет продолжать укрепляться. Необходимо понимать, что в нынешней реальности Москве и Минску в деле развития авиапромышленности не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Да, есть, безусловно, ценное сотрудничество с Китаем, но в вопросе гражданского авиастроения у него у самого хватает технологических пробелов, решаемых за счёт импорта. В России и, в перспективе, в Беларуси, в свою очередь, будут выпускаться полностью — до последнего винтика и заклёпки — отечественные самолёты, что для современной авиаиндустрии уникальное явление.