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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лайнер МС-21 с новыми отечественными системами совершил первый полёт
Впереди начало испытаний полностью импортозамещённой версии.

Авиастроение является одной из стратегически важных отраслей промышленности, поэтому импортозамещение в ней должно идти активно и безо всяких условий. В госкорпорации «Ростех» и во входящей в её состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) осознают, как пристально общество следит за развитием отечественного гражданского авиастроения, поэтому регулярно публикуют отчёты об идущей работе.

Так, сегодня ОАК сообщила о том, что опытный образец пассажирского самолёта МС-21 с частично импортозамещёнными авиационными системами впервые осуществил испытательный полёт. Как уточнили представители выпускающей МС-21 входящей в ОАК компании «Яковлев», испытательный полёт продолжался 75 минут, а в его ходе самолёт развил скорость в 580 км/ч и поднялся на высоту в 3 000 метров.

В процессе полёта были испытаны российские электрические системы, а также система кондиционирования и авионика, включая такие её части, как коммутаторы, навигационное оборудование, системы радиосвязи, пульты и другое. Также в ходе сегодняшнего полёта была испытана работа российских шасси, гидравлических систем и светотехники. Утверждается, что все системы в рамках полёта отработали «без замечаний».

Хотя в официальной публикации ОАК этого не уточняется, но на опубликованных фото- и видеоматериалах легко заметить, что опытный образец МС-21 выполнял полёт с российскими двигателями ПД-14. Поэтому, учитывая всё вышеупомянутое, российским авиастроителям до полноценного импортозамещения МС-21 осталось недолго.

Ранее в Минпромторге России заявляли, что сертификационные (не испытательные) полёты полностью импортозамещённой версии МС-21 запланированы на конец июня — начало июля. Поставки самолётов заказчикам запланированы на следующий год. МС-21 является «одноклассником» таких широкоизвестных лайнеров, как Boeing 737 и Airbus A320; собственно, их он и должен в перспективе заменить на отечественном рынке. А там уж, возможно, начнётся покорение и зарубежных рынков, уставших от фактической дуополии Boeing и Airbus.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
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