Также в предложение США входит закрепление за Украиной внеблокового статуса, признание Крыма де-юре, а других четырёх новых регионов — де-факто. Европа не согласна.

Судя по активности западной прессы в деле освещения попыток дипломатического урегулирования украинского конфликта, определённые соглашения или их проекты действительно готовятся. Так, сегодня агентство Reuters поделилось информацией о двух проектах урегулирования кризиса, предложенных США и Европой, из которых следует, что у Вашингтона и его европейских союзников очень разные представления о том, на каких условиях данный конфликт должен быть завершён.

Как передаёт Reuters, камнями преткновения между США и Европой в данном вопросе являются темы снятия с России санкций, вопросы признания или непризнания изменившейся территориальной реальности между РФ и Украиной, гарантии безопасности Украине и будущая численность ВСУ.

Американская сторона придерживается плана спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и предлагает юридически признать Крым частью России и фактически признать контроль Москвой над частями четырёх регионов. План Уиткоффа также подразумевает снятие с России введённых против неё с 2014 года санкций, невступление Украины в НАТО, предоставление Украине «крепких» гарантий безопасности со стороны европейских и «других дружественных государств», а также финансовую компенсацию Украине — без указания источника этой компенсации.

Европейско-украинская версия мирного плана не включает в себя признание суверенитета России над Крымом и четырьмя новыми регионами и предполагает более подробное обсуждение территориального вопроса после возможного достижения прекращения огня. Европейско-украинский мирный план допускает «постепенное ослабление» антироссийских санкций «после достижения устойчивого мира» и введение ограничений заново в случае, если Россия «нарушит условия мирного соглашения». Также европейцы призывают обеспечить Украине гарантии безопасности, сравнимые с «пятой статьёй устава НАТО», и изъявляют желание использовать замороженные российские активы в качестве компенсации нанесённого Украине ущерба.

Здесь следует напомнить, что из этих двух планов минимально российским требованиям соответствует разве что план Уиткоффа. Российские условия подразумевают полное снятие всех введённых Западом с 2014 года санкций, вывод вооружённых сил Украины с конституционных территорий России, снижение численности вооружённых сил Украины, нейтральный, внеблоковый статус Украины, а также отмену на Украине массы противоречивых и ущемляющих права целых групп людей законов.

Сегодня Стив Уиткофф прилетел в Москву, где встретится с президентом России. Очевидно, что главной темой обсуждения будет украинское урегулирование. Пока неизвестно, опубликует ли Кремль выдержку из разговора Путина с Уиткоффом.