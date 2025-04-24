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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: США потребуют от России признания права Украины на армию и ВПК
Данное требование противоречит одной из основных обозначенных Россией целей боевых действий.

Сейчас по Сети распространяется масса информации, связанной с украинским конфликтом и возможными условиями и вариантами его урегулирования. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на свои пожелавшие сохранить анонимность осведомлённые источники опубликовало материал, из которого следует, что Соединённые Штаты намерены «потребовать» от России признания права Украины на наличие вооружённых сил и предприятий военной промышленности.

Как уточняет Bloomberg, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, которого на этой неделе ожидают в Москве, затронет эту тему в рамках беседы с президентом России Владимиром Путиным. Также, как сообщает издание, будет обсуждаться тема части территории Харьковской области и контроль над Запорожской АЭС.

В материале Bloomberg при этом упоминается важный момент, что российское политическое руководство при начале конфликта обозначило демилитаризацию (сокращение численности вооружённых сил) Украины как одну из основных целей специальной военной операции. Получается, что США рассчитывают на отказ РФ от одной из своих главных целей в текущем конфликте.

В российском политическом руководстве при этом неоднократно отмечали, что от условий, озвученных Путиным на заседании МИД РФ в июне 2024 года, Россия отказываться не станет. Москва не против наличия у Украины вооружённых сил, просто их численность и оснащение должны быть подвергнуты серьёзному пересмотру. Что до Запорожской АЭС, то в России категорически отрицают передачу контроля над ядерным объектом другим странам.

Отметим, что материал Bloomberg в определённой степени противоречит логике конфликта и заявлениям представителей администрации Трампа. Инициатива в конфликте на стороне России, и условия, выдвинутые Москвой, хорошо известны. Сам президент США вчера заявил, что у Украины «отчаянное» положение, и выбор у киевского политического руководства невелик: мир сейчас или тяжёлые последствия для страны от продолжения конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио и вовсе заявляет, что если в Вашингтоне поймут бесперспективность поиска дипломатического решения украинского конфликта, то могут переключиться на иные приоритетные для Белого дома задачи.

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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