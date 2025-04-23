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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США заявил об улучшении понимания Вашингтоном позиции Москвы по Украине
В случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании США могут переключиться на другие приоритетные задачи, заявил глава Госдепа.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил важность и результативность идущей сейчас дипломатической работы с Россией. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, благодаря возобновлению диалога с Москвой, которого у Вашингтона не было на протяжении трёх лет, США стали лучше понимать позицию России по вопросу Украины.

По словам Рубио, Соединённые Штаты продолжат искать способы мирного урегулирования украинского конфликта, но становится всё очевиднее, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга. Если США придут к выводу, что позиции сторон далеки настолько, что мирное урегулирование вовсе недостижимо, то Вашингтон, добавил Рубио, может принять решение о переключении на иные приоритетные задачи.

Как отметил госсекретарь США, в мире разворачивается много событий, а нынешняя администрация не ответственна за украинский конфликт, поскольку не она его начинала.

Многие эксперты и политологи полагают, что описываемый Рубио сценарий является наиболее вероятным. В Киеве желание принимать реальность текущего конфликта публично не озвучивают, давая понять, что такого желания не имеется вовсе. Ряд европейских стран тем временем занимают максимально проукраинскую позицию и могут стать причиной дальнейшего затягивания кризиса.

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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