Президент США считает, что ситуация в конфликте не в пользу Киева.

Последнее время в крупнейших западных, преимущественно американских изданиях появляются статьи, в которых журналисты делятся различной инсайдерской информацией о ходе переговоров между США и Россией по урегулированию украинского конфликта. Очень много шума на этой неделе наделали публикации, из которых следует, что США якобы согласны юридически признать Крым частью России и перевести данный конфликт в «замороженное» состояние.

Мы сейчас не будем упоминать, что такие условия российское политическое руководство не устраивают, поскольку, во-первых, перед нами просто публикации в западной прессе, и их по возможности не стоит воспринимать как истину в последней инстанции, а во-вторых, политическое руководство Украины в лице Владимира Зеленского уже создало дополнительный инфоповод, заявив, что Киев не признает российский суверенитет над Крымом.

И вот теперь развить эту тему решил президент США Дональд Трамп, для которого мирное урегулирование украинского конфликта очень многое значит. По словам Трампа, заявление Владимира Зеленского о том, что Украина юридически не признает Крым российским, «очень вредное» для мирных переговоров с Россией.

Как отметил президент США, Крым был потерян много лет назад ещё при администрации Обамы. Никто, добавил Трамп, не просит Зеленского признавать Крым в качестве российской территории, но у нынешнего хозяина Белого дома возник справедливый вопрос: если полуостров так важен для Украины, почему она не боролась за него одиннадцать лет назад?

По словам Дональда Трампа, ситуация для Украины «отчаянная», а провокационные заявления относительно территории, на которой в том числе располагаются базы российских подводных лодок, не способствуют достижению мира. Президент США заявил, что выбор у Зеленского невелик: либо мир сейчас, либо продолжение конфликта с крайне тяжёлыми последствиями для страны.