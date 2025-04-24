ВС РФ выполняют поставленные задачи.

Сегодня ночью в ряде регионов Украины, включая Киев, звучала сирена воздушной тревоги, сопровождавшаяся ударами беспилотников и ракет. Минобороны России днём отчиталось о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ну а несколькими часами позже сведения дошли и до президента США Дональда Трампа.

Учитывая, что Трамп с большим трепетом относится к украинскому конфликту, поскольку одним из его предвыборных обещаний стало прекращение боевых действий между Россией и Украиной, известия президента США не обрадовали, и он опубликовал по этому поводу заметку в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он недоволен «российскими ударами по Киеву», добавив, что сейчас для этого плохое время, и призвав к прекращению конфликта и заключению «мирной сделки».

Отметим, что это первый крупный российский удар по объектам на территории Украины после окончания месячного так называемого энергетического перемирия, которое российская сторона, как следует из комментариев Кремля, соблюдала в одностороннем порядке. Между тем администрация США во главе с Дональдом Трампом отмечает, что урегулирование текущего кризиса оказалось более сложной задачей, чем им представлялось изначально, и что если Вашингтон не увидит прогресса в этом направлении, то может переключиться на другие приоритетные задачи. А их у Соединённых Штатов предостаточно.