Это огнедышащие сердца для импортозамещённого «Суперджета».

То, что рано или поздно отношения России с коллективным Западом (и пока что ситуативное признание объективной реальности со стороны администрации Трампа нельзя считать отказом США от данной политики) сорвутся в плоский штопор, многим было очевидно, как то, что закаты и рассветы повторяются каждый день. Тем не менее, процесс создания собственных, полностью импортозамещённых гражданских самолётов, включая такой ключевой агрегат, как авиационный двигатель, в России продвигался не просто медленно, а преступно медленно. Также медленно он продвигается и сейчас, но на данный момент самолёты и двигатели уже хотя бы начинают существовать «во плоти».

И вот, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о том, что на площадке Производственного центра ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре начались наземные отработки перспективных двигателей ПД-8 для импортозамещённых региональных пассажирских лайнеров SJ-100.

Соответствующий агрегат уже установлен на опытную версию SJ-100 с ещё импортными системами самолёта, и именно в таком варианте пройдёт первое испытание ПД-8 в составе самолёта. Затем двигатель будет испытан уже на полностью импортозамещённой версии SJ-100.

Напомним, что поставки защищённых от незаконного санкционного воздействия лайнеров российским авиалиниям должны начаться в конце текущего — начале следующего года. Впрочем, учитывая, что сроки начала данного процесса регулярно сдвигаются вправо по графику, оптимизм в данной теме следует проявлять максимально осторожно.