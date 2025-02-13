Чем быстрее Евросоюз как наднациональный конструкт уйдёт в историю, тем лучше для Европы. Это очевидно.

Сегодня представители Евросоюза дали первые комментарии по поводу телефонного разговора между президентами США и России. Как и следовало ожидать, комментарии эти по-прежнему агрессивны и оторваны от реальности, тем самым наглядно демонстрирующие, почему Москва и Вашингтон будут всё обсуждать напрямую, без участия «младших партнёров».

В Евросоюзе всё также не понимают, почему к нему во всём мире такое пренебрежительное отношение, поэтому требуют участия европейских стран в переговорах по Украине. Россия, собственно, не против, но только при условии участия в них же стран глобального Юга, потому что в противном случае Европа будет лишь мешать урегулированию, и опытные политики это прекрасно понимают. Опытных политиков в Европе осталось мало, и один из них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, решивший преподать урок главе Евродипломатии Кае Каллас, заявившей о бескомпромиссности украинской «независимости и территориальной целостности».

По словам Орбана, данное заявление Каллас является «печальным свидетельством плохого брюссельского руководства».

«Данное заявление — печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, еврочиновники делают бесполезные заявления. Вы не можете требовать место за столом переговоров. Вы должны заслужить его! Через силу, хорошее лидерство и разумную дипломатию», — заявил Орбан.

Также премьер Венгрии добавил, что нынешняя позиция Брюсселя, заключающаяся в «поддержке убийств столько, сколько это потребуется», морально и политически неприемлема. На самом деле, сложно сформулировать отношение к еврофункционерам лучше. ЕС делает вид, будто обладает субъектностью и правом определять чужие судьбы, но на практике Европа сейчас в глубочайшем экономическом кризисе, вызванном экономической конфронтацией с Россией, и в отсутствие США никак не может на практике обеспечить свою позицию по Украине. Поэтому Брюсселю придётся смириться, ну а лидерам сверхдержав надо не обращать внимания на Старый Свет и продолжать работать напрямую друг с другом.