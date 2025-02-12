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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Официально: Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину
Тем обсуждения было много.

Итак, после череды закулисных, непубличных переговоров и комментариев президента США Дональда Трампа о том, что с российской стороной ведутся плодотворные переговоры, сегодня состоялся официальный подтверждённый обеими сторонами телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Данное известие подтвердили и в Белом доме, и в Кремле.

Согласно пресс-релизам, президенты провели конструктивный, плодотворный диалог по ряду чувствительных тем, включая Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и взаимодействие между Москвой и Вашингтоном.

Президент США заявил о необходимости остановки боевых действий на Украине, президент России же заявил, что для этого необходимо устранить первопричины конфликта как такового.

Лидеры договорились о немедленном начале переговоров по Украине. Со стороны США их будут вести Госсекретарь, глава ЦРУ, советник по национальной безопасности и спецпредставитель по Ближнему Востоку. Зеленского и украинское политическое руководство известят о начале данных переговоров. Проще говоря, вопрос Украины, как и следовало ожидать, будет решаться без Украины.

Путин выразил готовность принять американскую делегацию в России и пригласил Трампа в Москву. Под завершение разговора, продолжавшегося полтора часа, стороны согласились с тем, что США и Россия должны взаимодействовать ради общего блага.

#россия #украина #сша #политика
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