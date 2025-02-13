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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европейские политики недовольны, что Путин и Трамп оставили их в стороне от переговоров по Украине
Нет субъектности — нет участия в реальных переговорах. Всё же элементарно.

Поскольку Европа как наднациональный конструкт заняла максимально агрессивную позицию по отношению к России и делает всё, что от неё зависит (а зависит отнюдь не так много, как могло бы показаться и как в это хочется верить европейцам), чтобы затянуть горячую фазу украинского кризиса, то нет ничего удивительного в том, что президенты РФ и США демонстративно оставляют европейцев в стороне и обсуждают критически важные геополитические вопросы между собой.

Неладное в Евросоюзе почувствовали ещё вчера, после телефонного разговора Путина с Трампом, ну а на недовольные комментарии расщедрились уже сегодня. Так, глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что заключённое за спиной Европы соглашение «просто не сработает», потому что для работоспособности соглашения необходимо его выполнение со стороны Европы.

Также Каллас заявила, что независимость и территориальная целостность Украины «безусловны», и что приоритетом Европы должно быть усиление Украины и предоставление ей крепких гарантий безопасности.

Еврокомиссия, в свою очередь, заявила, что будет продолжать вводить против России санкции в энергетической сфере.

На самом деле, комментарии европейских политиков не стоит воспринимать особенно уж всерьёз. Львиная доля вооружений, поставленных Киеву, из-за чего данный конфликт и затянулся на три года, приходится на США — предыдущая администрация сделала для этого всё возможное и даже больше. Европа же, особенно теперь, в период экономического и, как следствие, политического кризиса, даже минимально не в состоянии обеспечивать потребности Украины в вооружениях. Это важно не просто понимать, это важно учитывать при формировании заявлений. Понимания объективной реальности в Брюсселе не наблюдается, поэтому-то, собственно, Европу и поставят в конечном счёте перед свершившимся фактом.

Положение Европы можно цинично описать сделанной Брюсселем ставкой на «зеро» с закономерным и предсказуемым для всех, кроме самого лудомана, проигрышем данной ставки. И никто, кроме самой Европы, в этой ситуации больше не виноват: думать надо было раньше, слушать советников, предупреждавших, что всё закончится именно так, надо было внимательнее, давить на Киев с целью выполнения мирных соглашений надо было чаще и жёстче.

Тем временем ведётся работа над организацией личной встречи президентов России и США. Понятно, что в одночасье завершить украинский кризис невозможно, слишком уж сильно раскрутился этот маховик с колоссальной инерционностью, но бытует осторожный оптимизм, что первый шаг к данному процессу сделан.

#россия #украина #сша #политика #евросоюз
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