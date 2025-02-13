Проще говоря, в Кремле подтвердили тезис Трампа.

Тот факт, что закрытые телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом велись уже на протяжении как минимум нескольких недель, был подтверждён вчера, когда состоялись официальные публичные переговоры, по итогу которых стороны синхронно опубликовали соответствующие заявления с заранее согласованными текстами.

Выступая перед прессой, Трамп упомянул, что личная встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии, и вот, сегодня в Кремле прокомментировали данное заявление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать, что встреча действительно состоится в Саудовской Аравии, а лишь отметил, что лидеры двух стран дали своим помощникам поручения о немедленном начале подготовки к этой самой встрече.

Выбор места встречи, на самом-то деле, прост: нужна третья сторона, не замаравшая себя конфликтностью, и воспринимаемая лидерами обоих государств как подлинно нейтральная. У Саудовской Аравии хорошие отношения и с Россией, и с США, а у саудовского наследного принца хорошие личные отношения и с Путиным, и с Трампом. Также, как вариант, площадкой для переговоров могут стать Объединённые Арабские Эмираты, зарекомендовавшие себя как искатели мира и посредники при обменах военнопленными между РФ и Украиной.