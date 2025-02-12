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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле исключили «обмен» территориями с Украиной
ВСУ с контролируемой части Курской области и так вытеснят.

Вчера Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian допустил возможность «обмена» контролируемыми территориями между Россией и Украиной. В представлении Зеленского, Киев может вывести войска из Курской области, а Россия, в свою очередь, выведет войска с территории Украины, о которой договорятся. Проблема данного плана в его полной нереалистичности по целому ряду причин. Во-первых, гипотетически Россия может «обменять» только часть Харьковской области, потому что по конституции РФ российские войска находятся на Украине только в Харьковской области. Во-вторых, ситуация складывается таким образом, что из Курской области ВСУ и так будут вытеснены, и никакие сделки здесь Москве для этого не нужны.

И вот, сегодня в Кремле подтвердили, что и речи ни о каком «обмене» территориями с Украиной быть не может. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинские соединения «будут изгнаны» с территории Курской области, а обсуждение темы обмена территориями «невозможно».

Необходимо понимать, что ВСУ нанесли Курской области огромный ущерб, который с каждым днём боевых действий только увеличивается. Деньги за возмещение этого ущерба будут истребованы именно с Украины, и Россию в данном случае совершенно не волнует, откуда и как Киев будет эти деньги доставать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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