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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский хочет предложить России обменяться контролируемыми территориями
Кусочек Курской области в обмен на какой-то кусочек территории Украины.

Киевское политическое руководство много раз заявляло, что целью вторжения ВСУ в Курскую область было пресечение захода ВС РФ в Сумскую область. Учитывая, что ВСУ в первые несколько дней вторжения практически не оказывалось никакого сопротивления, данная версия автоматически разбивается об объективные факты: никаких российских войск, готовившихся атаковать на Сумском направлении, в Курской области не было. Поскольку это понимают многие, да и положение ВСУ в контролируемом ими кусочке Курщины постоянно ухудшается, то сегодня Владимир Зеленский в интервью The Guardian решил назвать реальную причину постоянных попыток Киева удержать или даже расширить свой плацдарм в Курской области.

Реальная цель, как и предполагали многие аналитики и эксперты, заключается в идее обмена контролируемыми территориями. По словам Зеленского, в случае, если президенту США Дональду Трампу удастся организовать переговорный процесс, Украина предложит вывести войска из Курской области в обмен на вывод Россией своих войск из той или иной территории Украины. Из какой именно, Зеленский пока комментировать не готов, поскольку «все территории важны, приоритета между ними нет».

Здесь необходимо понимать, что РФ такие размены не нужны, потому что ВСУ из Курской области и так будут вытеснены. Кроме того, обменять Москва, даже если представить себе такое гипотетическое развитие событий, может только участки Харьковской области, поскольку на сегодняшний день российская армия находится на территории Украины только в Харьковской области — другие территории, напоминаем, включены в состав российской конституции и никакому торгу в принципе подлежать не могут, о чём неоднократно говорило российское политическое руководство.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что сигналом готовности Киева к переговорам Москва сочтёт вывод ВСУ из всех конституционных территорий России. Дальше уже будут обсуждения формата «Стамбул+»: признание новых территориальных реалий, жёсткое ограничение численности ВСУ с запретом на тяжёлые вооружения и авиацию (демилитаризация), нейтрализация (внеблоковый статус) Украины, отмена дискриминационных украинских законов, снятие с России всех западных санкций, формирование новой архитектуры европейской безопасности. Как уже отмечалось неоднократно, для более мягких условий Киеву надо было соглашаться на переговоры сразу.

#россия #украина #политика #боевые действия
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