Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стали известны масштабы нанесённого ВСУ ущерба Курской области
Он колоссален. И репарации Украина с Западом будут платить. По-другому и быть не должно.

Территория Курской области, в которой удалось закрепиться вооружённым силам Украины (ВСУ) во время ещё так и не отражённого вторжения в начале августа текущего года, весьма незначительна в масштабе региона, однако ущерб, нанесённый ВСУ этим территориям, можно назвать запредельным. Согласно комментарию депутата Госдумы Николая Иванова, украинская армия вместе с иностранными наёмниками ничем не гнушались и позволяли себе, по сути, творить военные преступления на территории Курской области.

Как отметил Иванов, в результате боевых действий сожжены десятки деревень, разрушены 1 366 предприятий малого и среднего бизнеса, уничтожены порядка 400 объектов социальной инфраструктуры. Противник угнал с Курской области на Украину или убил свыше 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного скота, похитил 300 тысяч тонн зерна.

В результате боевых действий повреждено или разрушено 1 112 километров автомобильных дорог, что составляет 12 % от всей протяжённости дорог в Курской области, разрушены или повреждены 36 мостов. Также есть куда более тревожные данные следствия, о которых мы упоминать в рамках данной заметки, если позволите, не станем.

Здесь необходимо понимать две вещи. Во-первых, те, кто допустили (проворонили, проигнорировали) вторжение ВСУ в Курскую область, должны сесть далеко и очень надолго. Во-вторых, Украину и спонсирующий её коллективный Запад в рамках неизбежных мирных переговоров, которые будут вестись на условиях России, в обязательном порядке необходимо привлечь к ответственности и в приказном порядке заставить их платить репарации на восстановление российских регионов, в том числе «новых», и пожизненные компенсации семьям, потерявшим близких. Здесь совершенно не важно, кто, с какой целью и под каким предлогом оказывает сопротивление российской специальной военной операции (хотя сопротивление — это всегда отягчающее обстоятельство), здесь вопрос исключительно в военных преступлениях и нарушениях норм международного гуманитарного права.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Китай жёстко ограничил поставки компонентов для беспилотников в США и страны ЕС — Bloomberg
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что энергетическое сотрудничество с Россией было правильным решением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
47
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
5
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
7
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
9
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
+

Сейчас обсуждают

Владимир Свечников
18:29
А на кой Габону хотеть себе геймпас? У него там под 40 млн человек в день. И народ лишь прибывает. Вот облачную трансляцию он может намутить. Но не факт. Высокий инпутлаг - это не комильфо. Скорее я ...
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
OgoGoLog
18:28
"что речь идет именно про пропавших без вести военных" Хватит натягивать сову на глобус - её больно. Ни слова про без вести пропавших не было, только про образцы. "что гражданским с оккупированных те...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Сигизмунд Эммануилович
18:24
У тебя ус отклеился...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Станислав Белоусов
18:20
Учитывая, что слова про сдачу анализов ДНК контрактником и про заявки на ДНК тесты от родственников говорится в небольшом промежутке времени, то очевидно, что речь идет именно про пропавших без вести ...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Dimkovski
18:17
Вот именно, что УЖЕ не достаточно 6700XT в FHD. UE5 нагибает всех.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Dimkovski
18:17
Иди смотри тесты.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Epythymy
18:16
Есть недоступные для покупки старые игры, либо те, которые просто не работают на актуальных системах в тех исходных версиях, что распространяет Steam, поэтому проще скачать пиратку. Это понятно, вопро...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
FelsheR-zzzzz
18:14
России естественно! украине оно не надо оказалось, ей по фиг перед кем ноги раздвигать, лишь бы за секас печенек давали.)
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
OgoGoLog
18:14
Всё ещё мой, т.к. ты часто очень часто ловился на лжи. И обе новости идут от каналов, организаторы которых принимают непосредственное участие в боевых действиях. В отличии от твоих источников типо Инс...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
FelsheR-zzzzz
18:13
Принуди современного российского подростка делать то что он не хочет!)) Ты видимо совсем никогда в РФ не был?) "по факту сейчас есть фарш из российских детишек" Это да, ваши фашисты много больниц, шк...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем