Он колоссален. И репарации Украина с Западом будут платить. По-другому и быть не должно.

Территория Курской области, в которой удалось закрепиться вооружённым силам Украины (ВСУ) во время ещё так и не отражённого вторжения в начале августа текущего года, весьма незначительна в масштабе региона, однако ущерб, нанесённый ВСУ этим территориям, можно назвать запредельным. Согласно комментарию депутата Госдумы Николая Иванова, украинская армия вместе с иностранными наёмниками ничем не гнушались и позволяли себе, по сути, творить военные преступления на территории Курской области.

Как отметил Иванов, в результате боевых действий сожжены десятки деревень, разрушены 1 366 предприятий малого и среднего бизнеса, уничтожены порядка 400 объектов социальной инфраструктуры. Противник угнал с Курской области на Украину или убил свыше 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного скота, похитил 300 тысяч тонн зерна.

В результате боевых действий повреждено или разрушено 1 112 километров автомобильных дорог, что составляет 12 % от всей протяжённости дорог в Курской области, разрушены или повреждены 36 мостов. Также есть куда более тревожные данные следствия, о которых мы упоминать в рамках данной заметки, если позволите, не станем.

Здесь необходимо понимать две вещи. Во-первых, те, кто допустили (проворонили, проигнорировали) вторжение ВСУ в Курскую область, должны сесть далеко и очень надолго. Во-вторых, Украину и спонсирующий её коллективный Запад в рамках неизбежных мирных переговоров, которые будут вестись на условиях России, в обязательном порядке необходимо привлечь к ответственности и в приказном порядке заставить их платить репарации на восстановление российских регионов, в том числе «новых», и пожизненные компенсации семьям, потерявшим близких. Здесь совершенно не важно, кто, с какой целью и под каким предлогом оказывает сопротивление российской специальной военной операции (хотя сопротивление — это всегда отягчающее обстоятельство), здесь вопрос исключительно в военных преступлениях и нарушениях норм международного гуманитарного права.