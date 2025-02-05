Это очень, очень мало в масштабах потребностей рынка.

Как вы прекрасно знаете, Airbus и Boeing присоединились к незаконным, нелегитимным антироссийским рестрикциям и ушли с российского рынка, отказываясь в том числе осуществлять официальные поставки запасных частей для проведения ремонта и техобслуживания имеющихся бортов. В качестве абсолютно справедливой ответной меры на это нарушение договорных обязательств, ведущих, как вы понимаете, к повышению опасности авиаперевозок, РФ, по сути, в принудительном одностороннем порядке национализировала (конфисковала) находившиеся в лизинге самолёты этих двух мировых производителей и передала их авиакомпаниям. Ну а дальше начались поиски альтернативных путей завоза запчастей, начало их производства внутри России, и прочие выходы из непростого положения.

Понятно, что бесконечно так продолжаться не будет, однако экономическая конфронтация со странами Запада, если только в них не произойдут революционные по всем аспектам изменения, продлится ещё много лет. А это значит, что имеющиеся самолёты от Boeing и Airbus неизбежно начнут вырабатывать свой ресурс, и их будет необходимо менять. На что? Естественно, на отечественные гражданские самолёты. Главной надеждой российского гражданского авиапрома является среднемагистральный лайнер МС-21 с двигателями ПД-14. Первые поставки данных лайнеров авиакомпаниям должны начаться в 2026 году, а сегодня глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что на первом этапе в планах промышленности обеспечивать выпуск не менее 36 единиц МС-21 в год.

В масштабах российского рынка это до смешного мало, однако не стоит забывать о том, что помимо МС-21 также большие надежды возлагаются на полностью импортозамещённую версию SJ-100 с двигателями ПД-8, да и на последующих этапах объёмы выпуска явно будут наращиваться.

Согласно комментариям аналитиков и экспертов, в России, чтобы покрыть потребности рынка с учётом постепенно выводимых из эксплуатации самолётов западного производства за ближайшее десятилетие нужно произвести порядка тысячи гражданских самолётов разных классов. Цифра, безусловно, реалистичная, дальше дело за сотнями предприятий, участвующих в проектах импортозамещения гражданской авиации.