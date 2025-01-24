Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех».

В результате ухода с российского рынка корпораций Boeing и Airbus, присоединившихся к незаконным антироссийским ограничениям, перед отечественной гражданской авиацией встал очень простой и в то же время трудный выбор: либо экстренно восстанавливать утраченные компетенции в области производства самолётов, резко наращивая объёмы их выпуска, либо вырабатывать весь ресурс из уже закупленных западных лайнеров, после чего пересаживаться на поезда.

Понятно, что второй вариант никаким вариантом не является, поэтому в реальности доступен только первый выход из сложившейся ситуации. Но с его реализацией не всё так просто: сроки начала серийного производства перспективного среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21, на который возлагаются основные надежды отечественной гражданской авиации, постоянно сдвигаются вправо. И вот, сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийное производство МС-21 планируется начать с 2026 года. Без уточнения, с какого месяца или хотя бы квартала.

По словам Чемезова, сейчас самолёту необходимо завершить все сертификационные испытания, и за текущий 2025 год в «Ростехе» рассчитывают завершить все соответствующие полёты МС-21, а с 2026-го приступить к серийному производству.

Напоминаем, что проекту МС-21 уже очень много лет, но каждый раз возникали те или иные ситуации, из-за которых его реализация постоянно сдвигалась. То западные поставщики в рамках рестрикций ограничат поставки тех или иных компонентов, то запретят поставки двигателей. И всё это требует времени на локализацию производства уже в России. Но в целом что ни делается, всё к лучшему: по итогу МС-21 будет полностью отечественным, включая разработанные специально под него двигатели ПД-14. МС-21 наряду с импортозамещённым SJ-100 и Ту-214 станет основой российских грузопассажирских авиаперевозок.