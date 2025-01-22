На самом деле, препятствовать продлению хотят все в Европе, но мужество говорить правду находится пока только у единиц.

Введённые Евросоюзом антироссийские рестрикции («санкции») не бессрочные. Они нуждаются в регулярном продлении, и вот в данном аспекте, полагает издание Bloomberg, у ЕС могут возникнуть трудности в связи с позицией Венгрии относительно влияния антироссийских ограничений на Россию и на саму Европу.

Журналисты Bloomberg полагают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший сегодня, что антироссийские санкции Евросоюза в первую, да и в последнюю, если быть откровенными, очередь ударили по самой Европе, которая, как выразился Орбан, потеряла конкурентоспособность своей экономики, может воспрепятствовать дальнейшему продлению санкций против России. Как напоминает издание, санкции Евросоюза продлеваются каждые полгода, и 31 января истекает очередной их срок после продления летом 2024 года.

Здесь следует отметить две немаловажных вещи. Во-первых, мнение Орбана об антироссийских санкциях разделяют всё большее количество европейских граждан, а за ними и политиков. Во-вторых, снятие всех введённых Западом против России с 2014 года ограничений является одним из выдвинутых Кремлём условий урегулирования российско-западных отношений.

Понятно, что о снятии ограничений речи в государствах и наднациональных органах, принимавших соответствующие решения, пока не идёт: слишком уж много лишнего было сказано и слишком далеко в ловушку «нарративов» позволила себе попасть та же Европа. Но задумываться над тем, что это придётся делать в том или ином объёме, пора. В конце концов, Европе рядом с Россией ещё жить и сосуществовать: ни РФ, ни европейские страны никуда деваться не собираются, а это значит, что нужно налаживать адекватные, добрососедские отношения, а не существовать в режиме постоянной конфронтации. А санкции, если что, это акт агрессии. В данном случае совершенно незаконной и необоснованной.