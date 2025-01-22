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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Орбан призвал ЕС к отказу от антироссийских санкций
Снимать их в любом случае придётся. В том или ином объёме.

Тема антироссийских рестрикций («санкций»), введённых странами Запада, является крайне щекотливой и весьма неоднозначной, а посему её инициаторы не любят обсуждать эту тему всерьёз и делать из этого обсуждения выводы. Безусловно, данные ограничения доставили неудобства России и её гражданам, что, по замыслу архитекторов санкций, должно было привести к большим проблемам в российской экономике и, как следствие, в политике, но поскольку российское правительство на протяжении десяти лет готовилось к экономическому противостоянию, то сумело наладить и альтернативные маршруты сбыта своих основных экспортных товаров (энергоносителей), и независимость в жизненно важной продукции обеспечить, тем самым пусть и не нивелировав, но снизив влияние рестрикций.

Работать ещё есть, над чем, но вот вся ситуация в целом пошла явно не по западному плану: в результате действия санкций под основной удар упала европейская экономика, лишившаяся доступа не только к дешёвым российским энергоносителям, но и добровольно отказавшаяся от российского рынка сбыта своей продукции. Указывать на ошибки Брюсселя в Евросоюзе не принято, но отдельные политики находят в себе политическую волю говорить, как есть.

Так, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС изменить свою политику в отношении антироссийских санкций.

«Время поговорить о санкциях! Привели ли они к завершению войны? Нет. Искалечили ли они российскую экономику? Нет. Нашла ли Европа замену российским доступным энергоресурсам? Нет. Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, добились одной вещи: уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Настало время перемен», — заявил Орбан.

Напомним, что снятие всех введённых с 2014 года против России санкций является одним из нескольких выдвинутых российским политическим руководством ещё в июне 2024 года условий урегулирования текущего кризиса в российско-западных отношениях.

#россия #политика #экономика #санкции #евросоюз #венгрия
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