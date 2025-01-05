Не пора ли начать называть терроризм терроризмом? Ещё и ядерным.

Сегодня вооружённые силы Украины, находясь в отчаянном положении, решили совершить сразу три опасных для самих же себя действия. Пошли в новое наступление в Курской области, причём, неясно, отвлекающий это манёвр или же основное направление удара, затем безуспешно попытались ударить беспилотником по Нововоронежской АЭС, и, наконец, осуществили беспилотный удар по Запорожской АЭС.

О последней, собственно, и данная заметка. Как вы знаете, Запорожская АЭС давно является объектом для осуществления ядерного терроризма со стороны военно-политического руководства Украины, и по данным эпизодам его (руководство Украины) ещё будет ждать трибунал по завершении конфликта. Сегодня произошла очередная попытка нанести станции ущерб: беспилотники ВСУ упали на крышу тренажёрного центр Запорожской АЭС, который сотрудники станции называют уникальным в своём роде, позволяющим в полной мере обучать персонал не только для Запорожской, но и для других атомных станций с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные).

Как вы понимаете, тренажёрные центры являются важнейшими компонентами АЭС: без них невозможно создание команды операторов блочного щита управления станцией и всеми её узлами в отдельности. А обучать персонал на настоящем блочном щите управления, учитывая тот факт, что речь идёт о режимном объекте атомной энергетики, недопустимо.

Зачем Киев занимается ядерным терроризмом и ядерным шантажом, понять нетрудно: ситуация для Украины критическая, можно даже сказать, совершенно отчаянная. А отчаяние — плохой советчик, об этом ещё терминатор Т-800 говорил. Что до самой Запорожской АЭС, то ей ничего не угрожает: станция находится в режиме холодного останова, то есть, реакторы заглушены, и предприятие не производит электроэнергию и тепло даже для собственных нужд.