Идёт активное уничтожение противника.

Главная новость сегодняшнего дня — новое относительно крупное наступление вооружённых сил Украины в Курской области. Согласно данным объективного контроля, противник собрал ударный кулачок из нескольких десятков единиц бронетехники, и взмахнул им в направлении населённого пункта Бердин.

Согласно официальной информации от Минобороны России, наступление ВСУ началось примерно в 9:00 по московскому времени, а уже к обеду наступающая колонна была в значительной степени уничтожена. Здесь необходимо понимать, что полностью разгромить наступающие силы противника пока не удалось, поэтому на направлении Бердина оппоненту удалось временно добиться пусть и незначительных, а также не имеющих никакой военной логики, но всё же успехов.

Сейчас идёт активная боевая работа. На стороне ВСУ мощные системы радиоэлектронного подавления западного производства, из-за которых эффективность радиоуправляемых FPV-дронов резко сократилась, на стороне ВС РФ абсолютное превосходство в средствах огневого поражения и авиации. Сегодня в Курской области ясная погода, поэтому авиация работает без остановки, а в Сети распространяются кадры с многочисленными конденсационными следами от штурмовой авиации в небе над регионом. Что до FPV дронов, то, как сообщают с мест, к данному развитию событий операторы были готовы, поэтому в зону боевых действий массово завозились дроны, управляемые по оптоволокну.

Следует понимать, что пока не вполне ясно, особенно нам, не имеющим, по сути, никакой убедительной развединформации, главным ли направлением атаки ВСУ является Курская область, или же это отвлекающий манёвр перед попыткой вторжения в другой регион. Напомним, что не так давно поступали сообщения о концентрации в Черниговской области подразделений ВСУ с новым тактическим знаком на военной технике.

Очевидно одно: ближайшие две недели во многом будут решающими. Если ВСУ бесплодно спалят свои резервы в очередном PR-наступлении, то это лишь дополнительно ускорит коллапс армии противника и его конечное военное поражение. Главное не паниковать и, по всей видимости, с отечественными «лидерами общественного мнения» и «военблогерами» была проведена разъяснительная работа по данному вопросу. Ну, или они сами наконец-то поняли, что закатывание истерик лишь выставляет их невменяемыми.