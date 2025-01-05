Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нововоронежская АЭС после попытки удара беспилотником ВСУ работает в штатном режиме
Украина продолжает делать всё возможное, чтобы РФ обнулила энергосистему Украины окончательно.

Ядерный терроризм, которым с молчаливого позволения коллективного Запада занимается Украина в лице её военно-политического руководства, давно уже должен быть признан Россией таковым, и против соответствующих функционеров в Киеве должны быть давным-давно приняты обезвреживающие меры понятного и без лишних уточнений характера. Тем не менее, нынешнее украинское военно-политическое руководство выгодно России, поскольку оно постоянно допускает одну ошибку за другой и не делает из ошибок никаких выводов. Поэтому на факт ядерного терроризма, да и террористической деятельности ВСУ в отношении российских регионов в целом, в Кремле пока продолжают закрывать глаза.

Благо, попытки атаки на российские объекты атомной энергетики пока остаются безрезультатными и лишь множат количество дел, которые будут в дальнейшем рассмотрены в рамках трибунала над украинским военно-политическим руководством. Так, сегодня беспилотники ВСУ сначала попытались атаковать многострадальную Запорожскую АЭС, а затем — Нововоронежскую АЭС.

В обоих случаях обошлось без каких бы то ни было повреждений. Запорожская АЭС давно находится в режиме холодного останова, то есть, полностью заглушена, а Нововоронежская АЭС после попытки атаки беспилотником ВСУ работает в штатном режиме. Как отметила официальная пресс-служба станции, в работе находятся все энергоблоки, суммарно вырабатывающие 3 753 МВт (3,75 ГВт) электрической энергии, с нормальным радиационным фоном.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
192
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
2
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
16
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
5
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
+

Сейчас обсуждают

E. S.
19:33
"Прочитал только послеслови" Я вообще сразу в комменты иду ) Если Dante - сразу ясно, что трепло за бабки. Смысла читать его нет
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
ЧatoБoт
19:32
Ливерная ковбаса потужно всралась, что и не удивительно.
Шольц назвал «глубоко неприличной» информацию о его возможной встрече с Путиным
Александр Ломакин
19:30
Уродливые памятники гигантизму и отсутствию стиля:)
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Evgeny Chezarin
19:26
Скам, по-другому назвать сложно. В 15th вообще выпилен hyper threading, что ломает прежний подход оптимизации приложений, например движков ue и unity. Разрабам в бэкэнде придется делать двойную работу...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Dzhereli
19:25
Только ветер гоняют, а с каждым годом их все больше. Свои страны они поднимать не хотят из-за религиозных соображений, а в России добро пожаловать, плюс колоссальный вывод денег из страны
МВД России получит новые полномочия для выдворения иностранцев без участия суда
niko_teen
19:20
А можно поподробнее, в чем либерастия? С чем конкретно вы готовы поспорить?
О проблемах геополитики России на Юго-Западном направлении. Часть 1
ЧatoБoт
19:17
МО: ВС России отразили две крупных контратаки штурмовых отрядов ВСУ в Курской области
Ezdiumno ru
19:14
Что, на iPhone 16 Pro уже проблемы с памятью? Не успел купить и вот, здрасьте! :))
Apple Intelligence теперь требует 7 ГБ свободной памяти в устройствах
Цырен-Доржи Цыренжапов
19:12
МО: ВС России отразили две крупных контратаки штурмовых отрядов ВСУ в Курской области
ЧatoБoт
19:08
WP: Украина в 2024 году мобилизовала в ВСУ порядка 200 тысяч человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем