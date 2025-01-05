Украина продолжает делать всё возможное, чтобы РФ обнулила энергосистему Украины окончательно.

Ядерный терроризм, которым с молчаливого позволения коллективного Запада занимается Украина в лице её военно-политического руководства, давно уже должен быть признан Россией таковым, и против соответствующих функционеров в Киеве должны быть давным-давно приняты обезвреживающие меры понятного и без лишних уточнений характера. Тем не менее, нынешнее украинское военно-политическое руководство выгодно России, поскольку оно постоянно допускает одну ошибку за другой и не делает из ошибок никаких выводов. Поэтому на факт ядерного терроризма, да и террористической деятельности ВСУ в отношении российских регионов в целом, в Кремле пока продолжают закрывать глаза.

Благо, попытки атаки на российские объекты атомной энергетики пока остаются безрезультатными и лишь множат количество дел, которые будут в дальнейшем рассмотрены в рамках трибунала над украинским военно-политическим руководством. Так, сегодня беспилотники ВСУ сначала попытались атаковать многострадальную Запорожскую АЭС, а затем — Нововоронежскую АЭС.

В обоих случаях обошлось без каких бы то ни было повреждений. Запорожская АЭС давно находится в режиме холодного останова, то есть, полностью заглушена, а Нововоронежская АЭС после попытки атаки беспилотником ВСУ работает в штатном режиме. Как отметила официальная пресс-служба станции, в работе находятся все энергоблоки, суммарно вырабатывающие 3 753 МВт (3,75 ГВт) электрической энергии, с нормальным радиационным фоном.