Причём спроса с тех, кто эти активы перед началом СВО не выводили, так, по всей видимости, и не будет.

О том, чем и как думал финансово-экономический блок российского правительства, не выведя активы из коллективно-западной юрисдикции перед началом специальной военной операции, хотя было очевидно, что этот самый коллективный Запад «влупит» России незаконные рестрикции («санкции») и в первую очередь заморозит данные активы, это по-прежнему один из основных вопросов, на которые нет логичного ответа. Ответственные, как ни странно, ответственность за это не понесли, ну а замороженные российские деньги теперь открыто воруются Западом и используются им для финансирования Украины. Проще говоря, Россия допустила ситуацию, при которой за её же средства спонсируется её формальный противник.

Что-то здесь комментировать уже морально тяжело, тем более что использование этих активов начинает носить всё более беспредельный характер. Так, сегодня глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что ведомство выделит Украине кредит на $20 миллиардов, которые будут погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов. Это лишь часть от ранее согласованных $50 миллиардов, которые коллективно согласились передать Украине страны G7. Опять же, как вы понимаете, с погашением за счёт российских активов.

Вместе с тем Йеллен заявила, что США будут ужесточать антироссийские рестрикции («санкции»).

Здесь необходимо напомнить одну важную вещь. Условием России для окончания украинского кризиса, помимо всех прочих, является полное снятие с РФ западных рестрикций. По-хорошему, ещё с выплатой репараций и компенсаций за нанесённый России экономический и военный ущерб, причиной которых стали действия коллективного Запада. Соответствующим государствам надо думать, как они будут этот ущерб оплачивать, а не вводить новые ограничения.

Что до замороженных активов, то, по словам главы Минфина России Антона Силуанова, РФ поступает зеркально: использует доходы от замороженных и национализированных западных активов в России.