Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
Причём спроса с тех, кто эти активы перед началом СВО не выводили, так, по всей видимости, и не будет.

О том, чем и как думал финансово-экономический блок российского правительства, не выведя активы из коллективно-западной юрисдикции перед началом специальной военной операции, хотя было очевидно, что этот самый коллективный Запад «влупит» России незаконные рестрикции («санкции») и в первую очередь заморозит данные активы, это по-прежнему один из основных вопросов, на которые нет логичного ответа. Ответственные, как ни странно, ответственность за это не понесли, ну а замороженные российские деньги теперь открыто воруются Западом и используются им для финансирования Украины. Проще говоря, Россия допустила ситуацию, при которой за её же средства спонсируется её формальный противник.

Что-то здесь комментировать уже морально тяжело, тем более что использование этих активов начинает носить всё более беспредельный характер. Так, сегодня глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что ведомство выделит Украине кредит на $20 миллиардов, которые будут погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов. Это лишь часть от ранее согласованных $50 миллиардов, которые коллективно согласились передать Украине страны G7. Опять же, как вы понимаете, с погашением за счёт российских активов.

Вместе с тем Йеллен заявила, что США будут ужесточать антироссийские рестрикции («санкции»).

Здесь необходимо напомнить одну важную вещь. Условием России для окончания украинского кризиса, помимо всех прочих, является полное снятие с РФ западных рестрикций. По-хорошему, ещё с выплатой репараций и компенсаций за нанесённый России экономический и военный ущерб, причиной которых стали действия коллективного Запада. Соответствующим государствам надо думать, как они будут этот ущерб оплачивать, а не вводить новые ограничения.

Что до замороженных активов, то, по словам главы Минфина России Антона Силуанова, РФ поступает зеркально: использует доходы от замороженных и национализированных западных активов в России.

#россия #украина #сша #политика #финансы #санкции #мошенничество
1
Показать комментарии (1)
Глава СВР считает, что Россия близка к достижению целей СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
51
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
1
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
15
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
7

Сейчас обсуждают

Obscury
23:01
Ты не поинтересовался, видимо. В школе рассказывали, когда ты прогуливал, что луч это часть прямой, ограниченная точкой. То есть трассировка лучей - это трассировка света по прямой, по прямому пути. Н...
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
Magnum79
23:01
Пхе ещё им всем покажет!
Некоторые геймеры бесплатно получили Indiana Jones and The Great Circle из-за кратковременной ошибки
DonCarleone
23:00
Не вижу новостей, что в оборонку России идут миллиарды $ замороженных активов запада или хотя бы дохода от них....
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
Петр Романов
22:54
У Малевича это была концепция, которая в начале 20 века имела определеные причины и сами картины не претендовали на шедевры живописи, но как исторические объекты ценятся. А тут просто уже хрень какая-...
На аукционе Ketterer Kunst в Берлине продали белый холст за 1,4 млн долларов
Obscury
22:46
Не трассировка лучей, а трассировка пути. А я вот почему-то вижу 60+ в 4к, DLSS Quality + FG на 4090.
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
Сергей Чертков
22:38
тикайте хлопцы, тикайте! сиплый угробит вас и родителей.
Times: Подростки пытаются покинуть Украину, опасаясь снижения возраста мобилизации
Сергей Чертков
22:36
надо помочь уйти на дно!
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
Gensek_Vova
22:35
И ета праильна! Обобрямс!
Некоторые геймеры бесплатно получили Indiana Jones and The Great Circle из-за кратковременной ошибки
Сергей Чертков
22:34
найти и наградить!
В Нидерландах обвиняют в шпионаже инженера из РФ, передававшего технологии ASML российской стороне
Эдуард Кузнецов
22:33
Не немного, а ещё немного. Так то пофиг, главное адепты "незначительного прироста" окончательно канули в анус, где им и место.
Патч AMD AGESA 1.2.0.2b для платформы AM5 немного повышает игровую производительность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем