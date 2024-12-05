А их (западных активов в РФ) сильно, си-и-ильно больше.

Поскольку страны коллективного Запада оказались, мягко говоря, не столь богаты, как они себе это фантазировали, и связано это со стремительным процессом дедолларизации, вследствие которого экспорт долларовой инфляции становится невозможным, а, значит, становится невозможным и печатание денег без последствий. Израсходовав на Украину огромные, поистине чудовищные средства, Запад не придумал ничего лучше, как начать финансировать Киев, да, за счёт России — вернее, за счёт доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов.

Вчера госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит $50 миллиардов за счёт доходов от замороженных российских активов. Неприкрытое воровство, и никак иначе эти действия воспринимать не просто не надо, но и нельзя. Собственно, в российском политическом руководстве никак иначе это и не воспринимают, поэтому руководствуются методом «око за око»: вы воруете наши активы, мы экспроприируем ваши.

Собственно, об этом сегодня в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил министр финансов России Антон Силуанов. По словам Силуанова, Россия действует аналогично.

«Мы тоже так делаем и точно также используем эти деньги [от западных активов в России], только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов, на наш технологический суверенитет», — заявил глава Минфина.

Здесь необходимо понимать, что в России западных активов, подлежащих заморозке и национализации, на многократно большую сумму, чем замороженные на Западе $300 миллиардов суверенных активов РФ. Так что разгуляться есть, где, и поиграть в эту игру можно с очень большими ставками.