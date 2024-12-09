Дело серьёзное, как бы кому не казалось.

Поскольку авиация всегда работает в агрессивной среде, то и требования к самолётам должны быть соответствующими. Лайнер обязан выдерживать крайне низкие температуры, стандартные для полётов на высоте десяти километров, также обязан выдерживать крайне высокие температуры, характерные для тропического и экваториального климата, а его узлы и агрегаты обязаны выдерживать попадание тех же птиц.

И если с двигателями всё просто, птицы в них попадают словно в мгновенную мясорубку, то вот с корпусом и, главное, с лобовым остеклением кабины пилотов всё куда серьёзнее и важнее. Разбитое лобовое стекло может привести к выводу экипажа из строя и, как следствие, к большой трагедии. Поэтому остеклению кабины пилотов уделяется особое внимание. Так, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о проведении испытания полностью российского лобового стекла кабины пилотов для пассажирского лайнера МС-21.

Как отметила госкорпорация, стекло выдержало попадание птицы на скорости свыше 600 километров в час. Само стекло представляет собой так называемый семиплекс — «сендвич» из семи элементов: четырёх силикатных стёкол, склеенных между собой полимерной плёнкой. При этом прочность силикатного стекла обеспечивается за счёт использования технологии ионообменного упрочнения.

Первые серийные МС-21 должны начать поставляться российским авиакомпаниям в следующем году. Если, конечно, не произойдёт очередного смещения сроков вправо по графику.