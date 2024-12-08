Как при Байдене уже не будет. По крайней мере, Трамп заявляет об этом на словах. Что будет на деле — это уже другая тема.

После того как пока ещё исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский публично и демонстративно отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на Украине и начале переговоров, последний перехватил инициативу и, по сути, прямым текстом дал Зеленскому понять, что если тот не придёт в себя, не примет реальность и не сделает так, как должно, то ему придётся остаться с Россией наедине — максимум, с европейской помощью, которая, как вы прекрасно понимаете, даже близко и даже в теории не может соперничать с возможностями, которые оказывали и оказывают Киеву Соединённые Штаты.

Так, в комментарии NBC News Трамп заявил, что Украине, «вероятно», не следует ожидать, что при нём уровень поддержки Киева со стороны Вашингтона будет таким же, как при Байдене. Проще говоря, Трамп заявил, что США будут сокращать свою вовлечённость в украинский кризис, и нетрудно догадаться, чем это для действующего киевского политического руководства закончится.

Сдержит ли Трамп своё слово, ещё покажет время, а до тех пор уходящая администрация США максимально «гадит», экстренно передавая Киеву последние из разрешённых Конгрессом остатки финансовой и военной «помощи».

Многие политологи, и мы не сомневаемся в том, что в администрации Трампа такие тоже есть, считают, что самым правильным решением избранного президента США станет максимальное и при этом непубличное отстранение Вашингтона от украинского кризиса. А без помощи США этот кризис достаточно быстро завершится — причём, на всем понятных и очевидных условиях. В свою очередь, Трамп сможет заявить, что это не он развязывал данный конфликт, а администрация Байдена, и что он вообще не при делах, а американцам не стоит переживать. Представить себе это сейчас сложно, поскольку на Украине решается вопрос вовсе не Украины — она здесь глубоко вторична, если не третична — а будущего миропорядка, в котором США больше не будут единственной сверхдержавой. Они и сейчас-то ею больше не являются, деля свой статус также с РФ и Китаем, но простор для развития событий пока ещё колоссален.