Ну, на нет и суда нет. Достижение Россией мира через силу продолжается до тех пор, пока Киев не образумится.

Сегодня избранный президент США Дональд Трамп, пожалуй, впервые после победы на выборах публично озвучил свою позицию по украинскому кризису. По словам Трампа, украинского конфликта изначально и быть-то не должно было, а сейчас он вошёл в такую фазу, при которой в любой момент может перерасти во что-то большее. Как следствие, Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров по урегулированию кризиса.

Российские условия этого урегулирования всем хорошо известны, просто на Западе их предпочитают пока не учитывать, хотя ничего лучше для Украины уже ни при каких обстоятельствах не будет. Но важно не это. Важно то, что пока ещё исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский публично и демонстративно отверг призыв Трампа.

По словам Зеленского, просто прекращения огня и переговоров недостаточно, и это Украину, видите ли, не устраивает. Украине, продолжает Зеленский, нужны гарантии того, что конфликт не повторится. Дальнейшие фантазии Зеленского мы здесь пересказывать не будем, слишком уж длинная и максимально оторванная от реальности «простыня» у него получилась. Отметим лишь, что в этом плане видение России совпадает с видением Украины: Москве тоже необходимы гарантии того, что Украина не будет снова использована коллективным Западом в качестве прокси-инструмента в боевых действиях. Кризис, конечно, можно «заморозить» на 10 лет, подождать, пока подрастут новые солдаты для вооружённых сил Украины, и пуститься в смертоносный пляс опять, но такой расклад Россию не устраивает.

Россию устраивает только демилитаризация Украины, её полная денацификация и нейтрализация, мировое признание новых территориальных реалий и полное снятие с РФ всех западных рестрикций («санкций»). С какими-то меньшими предложениями можно даже не приходить и не обращаться. И мнение РФ это сейчас единственное, что имеет значение в плане урегулирования украинского кризиса. Либо будет выполнение российских условий в полном объёме, либо принуждение к их выполнению силовым способом будет продолжено. Третьего не дано.