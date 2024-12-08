Не забыв при этом нафантазировать странных нарративов, полностью оторванных от реальности.

Пока подотчётные Офису Зеленского украинские информационные ресурсы до тошноты искали какие-то знаки, посылы и пытались рассекретить «язык тела» Дональда Трампа во время его крайне кратковременных переговоров с Зеленским в рамках церемонии открытия Собора Парижской богоматери после реставрации (собор серьёзнейшим образом пострадал от пожара весной 2019 года), в реальности, как вы понимаете, Зеленскому ни в чём убедить Трампа не удалось.

И это прекрасно видно по свежей публикации избранного президента США в его социальной сети Truth Social. В своей публикации Трамп заявил, что украинский кризис не должен был даже начинаться, и если продолжать в том же духе, то он может продолжаться бесконечно. Трамп заявил о необходимости немедленного прекращения огня и начала переговоров по урегулированию данного кризиса.

«Слишком много жизней теряются без нужды на то, слишком много семей разрушено, и если так будет продолжаться, ситуация может развиться в нечто куда большее и худшее. Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!», — выдал Трамп.

Параллельно с этим избранный президент США не упустил возможность пофантазировать на тему потерь, которые понесли стороны в текущем конфликте. В представлении Трампа, Россия понесла большие потери, чем Украина, и сейчас российская экономика находится в ослабленном состоянии. Мы не будем заострять на этом внимание, потому что это полностью противоречит реальности, логике, статистике и самой сути текущего конфликта: не может сторона, обладающая полным господством в воздухе, в артиллерии, в вооружениях и технике в целом, терять больше, чем та сторона, у которой всего этого нет даже близко.

В любом случае, просто призвать к миру недостаточно. Россия свои условия давно выдвинула: полная демилитаризация Украины, её нейтрализация и внеблоковый статус, денацификация (смена руководства и идеологии), признание новых территориальных реалий, снятие с России всех рестрикций («санкций»). Это условия «минимум», меньше которых и выдвигать-то странно. И вот здесь кроется главный вопрос: согласится ли Трамп эти условия принять? Что-то нам подсказывает, что принятие этих условий будет росписью в поражении коллективного Запада, нанесённом ему Россией, и последствия этого будут далеко идущими и трансформирующими мир, поэтому принимать их Трамп не станет. А раз не станет, значит, принуждение Киева к миру посредством силового воздействия продолжится. Тот самый «мир через силу»; правда, не в том виде, в котором о нём мечтает пока ещё действующее киевское руководство.