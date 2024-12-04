Иначе, дескать, вся «помощь» Запада бессмысленна: нужны люди в первую очередь.

Поскольку страны коллективного Запада руками Украины ведут прокси-войну против России, о чём отдельные как действующие, так и отставные функционеры уже не раз говорили прямым текстом, то им совершенно безразлично, сколько ещё невосполнимых человеческих потерь понесёт их инструмент в лице Украины. Более того, насильственную мобилизацию, к которой сейчас прибегает официальный Киев (по вполне понятным и крайне циничным причинам), согласно комментарию генсека НАТО Марка Рютте, нужно усиливать.

По словам Рютте, страны НАТО «должны быть уверены, что на Украине ещё остались люди, подлежащие мобилизации». Дескать, только при таких обстоятельствах НАТО могут продолжать оказывать Украине поддержку и обеспечивать военнослужащих ВСУ обучением.

Иными словами, генсек НАТО прямым текстом заявил, что абсолютно не важно, сколько оружия коллективный Запад поставляет на Украину, если этим самым оружием некому будет пользоваться.

Напомним, сейчас на Украине активно продавливается идея снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Проще говоря, со школьной скамьи — сразу на линию боевого соприкосновения. Ситуация катастрофическая, но, как нетрудно заметить по пусть и многократно увеличившимся, но всё равно крайне скромным в масштабах территории Украины темпам продвижения ВС РФ, постоянный приток солдат ВСУ на линию боевого соприкосновения обеспечивается. Иначе бы, понятное дело, таким трудом продвижение ВС РФ бы не давалось.