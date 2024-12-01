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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-премьер Британии Джонсон признал, что Запад руками Украины ведёт «прокси-войну» против России
Это если кто-то спустя три года до сих пор не понял, что происходит на самом деле.

Есть у западных политических деятелей, которых правильнее, конечно, называть функционерами, одна общая на всех черта: стоит только им по той или иной причине покинуть свои должности и стать обычными гражданскими, как у них начинает прорезаться язык, и они переходят к тому, что называют вещи своими именами.

Так, страны коллективного Запада устами пока ещё действующих функционеров все как на подбор заявляют о том, что их поддержка Украины — это исключительно забота о сохранности данной страны и её населения, дабы её не покорила Россия. Понятно, что данный конфликт в любом случае будет завершён на условиях России, потому что иные варианты Москву банально не устраивают в принципе, а всё, что заявляют на Западе — обыкновенная ложь и лицемерие. Но вот один политический деятель, правда, теперь с приставкой «экс-», решил всё-таки выдать всё как есть.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который весной 2022 года экстренно вылетел в Киев, чтобы сорвать заключение Стамбульских соглашений и заставить Украину продолжать вести боевые действия в ущерб собственным интересам, в эфире The Telegraph выдал истину: на самом деле, видите ли, Запад руками Украины ведёт против России прокси-войну.

«Давайте по совести: мы ведём прокси-войну чужими руками, но мы не даём нашим прокси возможность выполнять поставленную задачу. Мы уже несколько лет вынуждаем их сражаться с одной рукой, привязанной к пояснице. Это жестоко. Мы должны дать им всё, в чём они нуждаются», — заявил Джонсон.

К сожалению, журналисты The Telegraph сидят на своих местах, чтобы просто слушать Джонсона, поэтому они не стали задавать ему неудобных вопросов. Например, не жестоко ли заставлять Украину сражаться в заведомо проигранном при абсолютно любых обстоятельствах и вводных данных, неся колоссальные, совершенно запредельные потери во всех аспектах? К сожалению, Украина руками своего инфантильного и откровенно невменяемого политического руководства согласилась стать антироссийским стенобитным тараном, а огромный пласт населения страны продолжает такую политику поддерживать. А ведь достаточно было всего-навсего исполнять условия Минских соглашений. Никогда нельзя портить отношения с соседней сверхдержавой: это всегда заканчивается катастрофой, и исключений из этого правила история не знает. Но, как вы понимаете, киевские деятели посажены на свои посты вовсе не для того, чтобы знать историю и мыслить рационально.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #великобритания #британия #англия
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