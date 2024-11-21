И продемонстрировать это было призвано первое боевое применение суперсовременной баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Сегодня вечером президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением по случаю срыва США и Британии с цепи и «разрешения» ими на применение ВСУ ракет ATACMS и Storm Shadow для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Не берёмся судить, почему удары точно такими же ракетами по Крыму и «новым регионам» в данном отношении чем-то отличаются от ударов по «старым регионам», но, видимо, существовала некая договорённость, которая была нарушена, тем самым вызвав пересечение подлинных «красных линий» России.

Согласно комментарию Путина, в ответ на применение вышеуказанных западных средств ракетного поражения по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в неядерном гиперзвуковом оснащении, тем самым параллельно проведя и её первое испытание в боевых условиях. Ударом ракеты был поражён завод «Южмаш» в Днепропетровске, что стало предупреждением всем тем странам коллективного Запада, которые всё ещё намереваются эскалировать украинский кризис, пересекая российские «красные линии». Как отметил глава российского государства, Москва оставляет за собой право применить вооружения против тех стран, которые разрешают Украине использовать своё оружие для ударов по России. Проще говоря, если США, Британия, Франция и другие страны с невменяемыми администрациями продолжат заигрываться с эскалацией, прилетит уже по их территории.

Причём прилетит гарантированно. Об этом добавил Путин, заявив, что средств противодействия современным российским ракетным комплексам, включая «Орешник», на сегодняшний день не существует: западные системы противоракетной обороны просто не способны перехватывать боевые блоки ракет, стремящиеся к своим целям со скоростью в 10 Махов (2,5—3 километра в секунду).

«Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом ещё кто-то сомневается, то напрасно: ответ всегда будет», — завершил своё обращение Путин.