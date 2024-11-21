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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: мы готовы к любому развитию событий, ответ всегда будет
И продемонстрировать это было призвано первое боевое применение суперсовременной баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Сегодня вечером президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением по случаю срыва США и Британии с цепи и «разрешения» ими на применение ВСУ ракет ATACMS и Storm Shadow для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Не берёмся судить, почему удары точно такими же ракетами по Крыму и «новым регионам» в данном отношении чем-то отличаются от ударов по «старым регионам», но, видимо, существовала некая договорённость, которая была нарушена, тем самым вызвав пересечение подлинных «красных линий» России.

Согласно комментарию Путина, в ответ на применение вышеуказанных западных средств ракетного поражения по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в неядерном гиперзвуковом оснащении, тем самым параллельно проведя и её первое испытание в боевых условиях. Ударом ракеты был поражён завод «Южмаш» в Днепропетровске, что стало предупреждением всем тем странам коллективного Запада, которые всё ещё намереваются эскалировать украинский кризис, пересекая российские «красные линии». Как отметил глава российского государства, Москва оставляет за собой право применить вооружения против тех стран, которые разрешают Украине использовать своё оружие для ударов по России. Проще говоря, если США, Британия, Франция и другие страны с невменяемыми администрациями продолжат заигрываться с эскалацией, прилетит уже по их территории.

Причём прилетит гарантированно. Об этом добавил Путин, заявив, что средств противодействия современным российским ракетным комплексам, включая «Орешник», на сегодняшний день не существует: западные системы противоракетной обороны просто не способны перехватывать боевые блоки ракет, стремящиеся к своим целям со скоростью в 10 Махов (2,5—3 километра в секунду).

«Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом ещё кто-то сомневается, то напрасно: ответ всегда будет», — завершил своё обращение Путин.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #британия #«орешник»
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В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
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АК74
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Есть такое. Может просто возраст свое берет... )
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Бахтиер Кудратуллаев
21:22
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
DonCarleone
21:21
это просто демонстрация, следующая баллистика я думаю по британии и сша полетит и по их военным объектам
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
Бахтиер Кудратуллаев
21:20
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
DonCarleone
21:20
Я считаю надо британию за это наказать, накрыть военные объекты их
Daily Mail: В Британии встревожены использованием Storm Shadow по РФ и последствиями за такую атаку
Алексей Кузнецов
21:18
Но не по заводу где штормшэдоу клепают. И не по заводу где клепают АТАСМсы. По Южмашу же - как веником грозить.
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
chi
21:11
маркс про СССр ничего не знал, потому как умер до его явления... Товарищ не в курсе планов большевиков что должен был построить советский народ под руководством коммунистической партии, ему кажется чт...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Игорь Фирсов
21:10
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