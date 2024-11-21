Данное изделие нарекли «Орешник».

Экстренное обращение президента России Владимира Путина в связи с ударами западными дальнобойными ракетными вооружениями по общепризнанным территориям РФ, что невозможно сделать без прямого участия соответствующих стран, слишком крупное и значительное, чтобы уместить его в один новостной материал. Поэтому мы разделили новостную заметку на общий комментарий Путина о произошедшем, а также об ответных действиях российской стороны на этот виток эскалации и реальное пересечение коллективным Западом истинных российских «красных линий».

По словам Путина, в ответ на применение по российской территории ракет ATACMS, Storm Shadow и HIMARS ВС РФ сегодня, 21 ноября, нанесли удар новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Данную ракету российские конструкторы назвали «Орешник», и сегодня, по сути, было проведено её первое боевое испытание.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута: на территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», — заявил Путин.

«Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — продолжил глава государства.

«Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально», — заявил Путин.

«Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — добавил президент России.