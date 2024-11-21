Россия оставляет за собой право на нанесение ударов по объектам стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов.

Как вы хорошо знаете, на днях страны коллективного Запада, а конкретно США и Британия, окончательно сорвались с цепи и позволили себе «разрешить» ВСУ применять свои дальнобойные ракетные системы для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Российская сторона неоднократно предупреждала западных функционеров о последствиях, которые будут иметь место в случае претворения данного на тот момент плана в жизнь, и вот, после совершения ударов с экстренным обращением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства вновь отметил, что применение соответствующих систем вооружений без прямого участия военнослужащих из стран-производителей таких вооружений невозможно в принципе. Таким образом, с того самого момента, когда западные ракеты ударили по общепризнанной российской территории, приведя, между прочим, к жертвам среди военнослужащих, региональный кризис на Украине «приобрёл элементы глобального характера».

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракеты ATACMS ликвидировано. Жертв и серьёзных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки войск «Север». В результате атаке и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие: погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что применение вышеуказанных вооружений не может повлиять на ход боевых действий в зоне СВО.

«Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — заявил Путин.

Также президент России рассказал об ответном ударе, который был произведён новейшей баллистической ракетой средней дальности по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске и добавил, что РФ оставляет за собой право на нанесение ударов по объектам на территориях стран, участвующих в украинском кризисе. Но об этом уже в нашей следующей редакционной заметке.