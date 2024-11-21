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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
Россия оставляет за собой право на нанесение ударов по объектам стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов.

Как вы хорошо знаете, на днях страны коллективного Запада, а конкретно США и Британия, окончательно сорвались с цепи и позволили себе «разрешить» ВСУ применять свои дальнобойные ракетные системы для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Российская сторона неоднократно предупреждала западных функционеров о последствиях, которые будут иметь место в случае претворения данного на тот момент плана в жизнь, и вот, после совершения ударов с экстренным обращением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства вновь отметил, что применение соответствующих систем вооружений без прямого участия военнослужащих из стран-производителей таких вооружений невозможно в принципе. Таким образом, с того самого момента, когда западные ракеты ударили по общепризнанной российской территории, приведя, между прочим, к жертвам среди военнослужащих, региональный кризис на Украине «приобрёл элементы глобального характера».

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракеты ATACMS ликвидировано. Жертв и серьёзных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки войск «Север». В результате атаке и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие: погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что применение вышеуказанных вооружений не может повлиять на ход боевых действий в зоне СВО.

«Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — заявил Путин.

Также президент России рассказал об ответном ударе, который был произведён новейшей баллистической ракетой средней дальности по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске и добавил, что РФ оставляет за собой право на нанесение ударов по объектам на территориях стран, участвующих в украинском кризисе. Но об этом уже в нашей следующей редакционной заметке.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #британия
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В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
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