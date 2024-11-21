В назидание, так сказать. Место показать.

Как уже отмечалось много раз всеми экспертами самых разных уровней, Россия не использовала на Украине и одной десятой части своих военных возможностей, да и номенклатура вооружений тоже была применена хоть и практически вся, но далеко не в полном объёме. Например, до сегодняшнего дня Россия не применяла по Украине тяжёлые баллистические ракеты межконтинентального класса. Но времена и реалии диктуют новые условия ведения текущего конфликта, поэтому сегодня ночью киевскому политическому руководству передали пламенный «привет»-предупреждение.

Собственно, данная тема стала главной в тематическом сегменте Сети, и совершенно справедливо. Во-первых, показательна сама цель удара: машиностроительный завод «Южмаш» в Днепре (Днепропетровске), доставшийся Украине в наследство от СССР/России, и используемый для производства военной продукции для нужд ВСУ. Во-вторых, сам удар, который во тьме ночи выглядел словно орбитальная бомбардировка из фантастических кинофильмов.

Второй факт связан с тем, что в применённой баллистической ракете применяется разделяющаяся боевая часть, что обеспечивает большую площадь поражения. Понятно, что применялась боевая часть в неядерном исполнении.

Бытует мнение, что данным демонстративным ударом Россия решила показать, что будет и с Украиной, и со странами коллективного Запада, если они не уймутся в своей спирали эскалации данного кризиса. Ведь ракет данного класса у России вагон и маленькая тележка, и оборудованы они как раз-таки боеголовками со специальной (ядерной) боевой частью. Очевидно, что мы имеем дело с ответом на «решение» уходящей администрации США на разрешение для ВСУ на удары ракетами ATACMS по общепризнанной территории России.

С российской стороны данный удар не комментируют, на Западе ушли в отказ, пытаясь засунуть голову в песок, в Киеве откровенная паника, но об этом уже в нашей следующей заметке.