Об этом заявил председатель правительства России.

Долго, очень долго отечественная гражданская авиация ждёт среднемагистральные лайнеры МС-21. Причина затянувшегося ожидания проста: данный самолёт является самым незаконно санкционированным самолётом в истории авиастроения: коллективный Запад, понимая, что вскоре ему придётся конкурировать, а не жить во взаимно выгодной дуополии Boeing и Airbus, начал вносить для МС-21 ограничения ещё задолго до введения против России шквала незаконных рестрикций («санкций»).

Все эти ограничения с трудом, но всё же преодолевались, и вот, на сегодняшний день МС-21 представляет собой полностью импортозамещённый гражданский авиалайнер, в котором применяются даже собственные российские авиадвигатели ПД-14. Пока что коммерческие поставки этих лайнеров авиакомпаниям не начались, но в следующем году, по плану, должны начаться. Об этом сегодня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России».

По словам Мишустина, в следующем году ожидается завершение сертификации МС-21 и начало его коммерческих поставок.

МС-21 является прямым конкурентом Airbus A320 и Boeing 737. Это среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер, у которого впоследствии появятся дополнительны версии: укороченная и дальнемагистральная. В последний раз сроки сдачи МС-21 в эксплуатацию сдвигались вправо по причине отказа коллективно-западных поставщиков авиадвигателей от своих обязательств и необходимости установки и перепроверки всех систем самолёта уже с отечественными двигателями ПД-14.