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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск выразил опасение касательно последствий разрешения ВСУ применять ATACMS для ударов вглубь РФ
Может очень так неиллюзорно прилететь в ответ по тому, кто закладывает полётные задания.

Американское уходящее политическое руководство по совершенно необъяснимой причине свято верит, что ему всё будет сходить с рук, и что США смогут отсидеться «за лужей» в случае начала крупной эскалации украинского кризиса. И если отдельные представители уходящей администрации понять этого не могут уже в силу физиологических причин, то вот на что надеются те, кому ещё жить и жить, откровенно говоря, непонятно. Вчера стало известно, что досиживающий последние два месяца президент США Джо Байден снял для ВСУ ограничения на применение американских дальнобойных баллистических ракет ATACMS для ударов по общепризнанной территории России.

Слабо вменяемые представители коллективного Запада, не понимающие, опять же, что всё происходящее совсем не в их интересах, успели этому обрадоваться. Но вот те, кто ещё сохранили мыслительные способности, такое решение, мягко говоря, не разделяют. Так, предприниматель, миллиардер и будущий руководитель Департамента государственной эффективности в администрации Дональда Трампа Илон Маск назвал ключевую проблему во вчерашнем решении Байдена.

По мнению Маска, Россия может зеркально ответить на дальнобойные удары американским оружием вглубь своей территории. Что Маск имеет в виду под «зеркальностью», впрочем, он уточнять не стал, но справедливо отметил, что мир ждут ещё «долгие» два месяца деятельности уходящей администрации Белого дома.

Необходимо понимать одну простую вещь: применение западного оружия по общепризнанной территории РФ станет реальным пересечением действительно российских «красных линий». Реальных красных линий (а не тех, что в своём воображении нарисовали многочисленные «заряженные» паблики в социальных сетях) немного, и удары западным оружием по территории России — одна из них. Российское политическое руководство уже всё сказало по поводу данной перспективы: от вооружения противников Запада российским оружием до нанесения ударов непосредственно по западным военным и военно-промышленным объектам уже на их территориях. Поэтому сейчас ситуация крайне опасная: «проглатывать» удар, если он действительно случится, нельзя, должен последовать многократно более мощный, демонстративный ответ по зачинщикам данного кризиса с целью приведения их в чувства.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #илон маск
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Президент Литвы обрадовался решению Байдена о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами по территории России
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