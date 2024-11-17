Приходит время наносить массированные удары по предприятиям американского военно-промышленного комплекса.

По всей видимости, уходящая, но пока ещё действующая администрация США хочет сделать всё возможное, чтобы Штаты серьёзно пострадали в результате беспрецедентной поддержки своего украинского проекта. Буквально только что издание The New York Times (NYT) со ссылкой на свои осведомлённые источники сообщило о том, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование американского дальнобойного оружия — в данном случае речь пока идёт о баллистических ракетах ATACMS — для нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России.

Не берёмся судить, откуда у NYT такая информация, но из неё следует, что соответствующее решение Байден принимал «в ответ» на якобы размещение северокорейских военнослужащих в Курской области. По замыслу, удары американскими ракетами также будут наноситься по объектам в Курской области, дабы «поддержать» вторгнувшиеся в неё подразделения вооружённых сил Украины.

Как вы понимаете, это очень многое меняет, потому что решение абсолютно беспрецедентное и запредельно опасное, способное привести к ядерной катастрофе между двумя сверхдержавами. Как уже отмечало российское высшее политическое руководство, использование западных дальнобойных ракет невозможно без задействования непосредственно иностранных специалистов и, главное, без применения западных средств разведки и целеуказания. Это будет означать прямую военную агрессию в данном случае США против России. И ответные действия должны быть незамедлительными и многократно более жёсткими — если необходимо, то и с применением последнего аргумента.

Аналитики многократно отмечали, что уходящая невменяемая администрация США может окончательно сорваться с цепи, лишь бы не дать Украине коллапсировать хотя бы до 20 января, когда в должность вступит вновь избранный президент Дональд Трамп. Теперь дело за малым: удостовериться в том, что информация NYT правдива, и если да, то активировать план по нанесению неприемлемого ущерба в данном случае США. Но что-то нам подсказывает, что западная пресса вбросила страшилку, не имеющую отношение к действительности: американская уходящая администрация хоть и неадекватная, но, наверное, всё-таки не до такой степени, чтобы ради Украины рисковать прямым военным конфликтом с Россией, из которого США победителями не выйдут ни при каких обстоятельствах.