Лимитроф слишком много на себя берёт. Это плачевно для него может закончиться.

Вчера в Сети с подачи приближённых к американской администрации СМИ по всему миру разлетелась информация о том, что уходящий президент США Джо Байден снял ограничения для ВСУ на применение дальнобойных ракет ATACMS по общепризнанной территории России (по «новым» территориям эти ракеты летят уже давно и абсолютно безрезультатно). Официально власти США это решение не подтверждают, но все уже пришли к выводу, что оно действительно было принято. Вот и Гитанас Науседа, президент одного из прибалтийских «тигров» — Литвы — не смог сдержать эмоций и, словно ребёнок (в Европе инфантилизм элит — это вообще колоссальная проблема, которая является краеугольной во всей западной «политике»), обрадовался.

По словам Науседы, наконец-то «этот день настал». Также президент южной трети Прибалтики позволил себе пафосное заявление о том, что мир, дескать, это награда для сильных, и через слабость мир не достигается. В этом господин Науседа, к слову, абсолютно прав: мир — это не право, а привилегия, и сейчас Россия силовым способом эту привилегию себе восстанавливает.

Непонятно, чему радуется прибалтийское политическое руководство, ведь в случае чего никто не будет обращать внимание на то, что данная троица лимитрофов состоит в Североатлантическом альянсе. К ужасу Североатлантического альянса, мифы и легенды о его возможностях были демонстративно развеяны в рамках украинского кризиса, в который страны НАТО вписались на беспрецедентном уровне, полностью во всех аспектах обеспечивая Украину на протяжении уже двух с половиной лет.

Будучи лимитрофом, нужно сидеть тише воды, ниже травы, но деятелям типа Науседы по-прежнему ошибочно кажется, что если вдруг Прибалтика «договорится», то Соединённые Штаты моментально прискачут спасать её от навлечённой на саму себя неприятности. Весьма наивный подход к геополитике. Но, учитывая сказанное нами в первом абзаце, совершенно не удивительный.