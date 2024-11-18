Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Литвы обрадовался решению Байдена о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами по территории России
Лимитроф слишком много на себя берёт. Это плачевно для него может закончиться.

Вчера в Сети с подачи приближённых к американской администрации СМИ по всему миру разлетелась информация о том, что уходящий президент США Джо Байден снял ограничения для ВСУ на применение дальнобойных ракет ATACMS по общепризнанной территории России (по «новым» территориям эти ракеты летят уже давно и абсолютно безрезультатно). Официально власти США это решение не подтверждают, но все уже пришли к выводу, что оно действительно было принято. Вот и Гитанас Науседа, президент одного из прибалтийских «тигров» — Литвы — не смог сдержать эмоций и, словно ребёнок (в Европе инфантилизм элит — это вообще колоссальная проблема, которая является краеугольной во всей западной «политике»), обрадовался.

По словам Науседы, наконец-то «этот день настал». Также президент южной трети Прибалтики позволил себе пафосное заявление о том, что мир, дескать, это награда для сильных, и через слабость мир не достигается. В этом господин Науседа, к слову, абсолютно прав: мир — это не право, а привилегия, и сейчас Россия силовым способом эту привилегию себе восстанавливает.

Непонятно, чему радуется прибалтийское политическое руководство, ведь в случае чего никто не будет обращать внимание на то, что данная троица лимитрофов состоит в Североатлантическом альянсе. К ужасу Североатлантического альянса, мифы и легенды о его возможностях были демонстративно развеяны в рамках украинского кризиса, в который страны НАТО вписались на беспрецедентном уровне, полностью во всех аспектах обеспечивая Украину на протяжении уже двух с половиной лет.

Будучи лимитрофом, нужно сидеть тише воды, ниже травы, но деятелям типа Науседы по-прежнему ошибочно кажется, что если вдруг Прибалтика «договорится», то Соединённые Штаты моментально прискачут спасать её от навлечённой на саму себя неприятности. Весьма наивный подход к геополитике. Но, учитывая сказанное нами в первом абзаце, совершенно не удивительный.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #литва #прибалтика
+
Написать комментарий (0)
В Кремле заявили о неприемлемости варианта «заморозки» украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
50
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
47
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
27
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
3
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
3

Сейчас обсуждают

linux4ever
15:30
Это к сценарию, что у него ничего не запускается.
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Пашка Худяков
15:29
Так он в порт идет в надводном положении. Типо гибрид подлодка+лодка. Как раз ледоколов не достаточно для полной проводки Севморпути. И цена за проводку +доп. Что не всегда актуально по товарам. Главн...
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
Роман Холод
15:29
О Т Л И Ч Н О !!!
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
chi
15:28
Правильно ли я понимаю что это к сценарию ChiBench & Mesa ?
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Дмитрий
15:26
а еще лучше тыщу докинуть до 3060 12 гб
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
FelsheR-молодец
15:23
Обычная проходная машина из конца 30х. Пригодная для парадов, но не пригодная для боевых действий. Даже в танках не имба.
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
Иван Петров
15:15
пернул с подливой
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
Чато --- Бот
15:13
"...Германия, официально (сдает Байдена как стеклотару, так как теперь это не просто слух из прессы), в лице Вольфганга Бюхнера на брифинге журналистам сообщает: - США проинформировали Германию о реше...
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
Игорь Владимирович
15:13
Брать в конце 2024 года в сборку за 100к древний блок питания даже без бронзового сертификата и расширенного диапазона входных напряжений (Full range) - крайне глупо. Это как в дорогую иномарку залива...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
EvgenМ
15:12
По ходу афтара самого ужарили и теперь у него сплошные отвалы
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем