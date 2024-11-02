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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Проект укороченной версии лайнера МС-21 обойдётся почти в 2 млрд рублей
Это в масштабах авиационной индустрии очень немного, если подумать.

Перспективный российский гражданский самолёт МС-21 относится к классу среднемагистральных узкофюзеляжных. По сути, это прямой конкурент и ответ Airbus A320 и Boeing 737. Однако существует в гражданской авиации необходимость производства и эксплуатации региональных гражданских самолётов, которые, как следует из их классификации, обеспечивают связь между регионами отдельно взятой страны или же между регионами двух соседних стран.

В России к данному классу относится «Суперджет», и, судя по всему, Объединённая авиастроительная корпорация хочет иметь второй самолёт такого класса, и таковым должна стать укороченная версия МС-21, которая будет обеспечивать транспортировку пассажиров на менее популярные и загруженные направления. Как сообщила сегодня пресса, разработка эскизного проекта укороченной версии МС-21 с индексом МС-21-210 обойдётся государству в 1,94 млрд рублей в течение периода 2024—2025 годов.

Если вдуматься, то для столь сложной и важной отрасли промышленности, как авиастроение, эта сумма, по сути, незначительная. Впрочем, и речь идёт об эскизном проекте, а не о начале производства рабочих прототипов.

В любом случае, пока что об этом думать сильно преждевременно: надо наконец-то начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию МС-21, полностью импортозамещённого «Суперджета», а также обновлённой версии Ту-214. Также на подхвате на отдельных направлениях будут работать Ил-114-300 и Ил-96-400. Для каждого из этих самолётов уже созданы отечественные силовые установки.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
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