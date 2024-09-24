Стабилизатор в данном контексте — это так называемое хвостовое оперение.

Гражданская авиация, как и любая авиация в целом, прежде чем пойти в серию, нуждается в длительных испытаниях всего и вся. В конце концов, дело нешуточное, и если что-то выйдет из строя или пойдёт не по плану, то последствия понятные. По этой причине все системы и элементы перспективного российского среднемагистрального лайнера МС-21 испытывают особенно тщательно, из-за чего в значительной степени начало поставок самолётов заказчикам регулярно сдвигается вправо.

Сегодня, в частности, стало известно, что в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) были проведены испытания полностью отечественного стабилизатора МС-21. В данном контексте стабилизатором называются миниатюрные крылья, расположенные в хвостовой части самолёта.

Стабилизаторы МС-21, как и крылья, выполняются из композиционных материалов, и основной задачей испытаний является проверка прочностных характеристик на всех режимах полёта, а также при предельных нагрузках. Следует понимать, что во время испытаний системы самолёта подвергаются нагрузкам, значительно превосходящим те, с которыми он будет сталкиваться в реальной эксплуатации. Делается это для запаса по прочности.