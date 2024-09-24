Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЦАГИ провели испытания стабилизатора отечественного производства для лайнера МС-21
Стабилизатор в данном контексте — это так называемое хвостовое оперение.

Гражданская авиация, как и любая авиация в целом, прежде чем пойти в серию, нуждается в длительных испытаниях всего и вся. В конце концов, дело нешуточное, и если что-то выйдет из строя или пойдёт не по плану, то последствия понятные. По этой причине все системы и элементы перспективного российского среднемагистрального лайнера МС-21 испытывают особенно тщательно, из-за чего в значительной степени начало поставок самолётов заказчикам регулярно сдвигается вправо.

Сегодня, в частности, стало известно, что в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) были проведены испытания полностью отечественного стабилизатора МС-21. В данном контексте стабилизатором называются миниатюрные крылья, расположенные в хвостовой части самолёта.

Стабилизаторы МС-21, как и крылья, выполняются из композиционных материалов, и основной задачей испытаний является проверка прочностных характеристик на всех режимах полёта, а также при предельных нагрузках. Следует понимать, что во время испытаний системы самолёта подвергаются нагрузкам, значительно превосходящим те, с которыми он будет сталкиваться в реальной эксплуатации. Делается это для запаса по прочности.

#россия #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
+
Написать комментарий (0)
В Перми начали производить электродвигатели для беспилотников
В России спроектировали современный шлифовальный станок для нужд машиностроения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
15
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
4
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
16
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
5
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
3

Сейчас обсуждают

Бахтиер Кудратуллаев
19:28
врядли. камаз топ-1 это как тоета
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
Станислав Богданов
19:25
Тут Аксиома Эскобара применима.
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
800x600
19:25
Это им надо паспорт свой отправлять, да и для россиян это наверное не актуально, санкции же
Легендарному ударному вертолёту Ми-24"Крокодил" исполняется 55 лет
Зю
19:23
Когда они уже кодек БТ гарнитуры будут отображать? В винде выколупать всякие aptX нереально
Обновленный диспетчер задач в Windows 11 теперь предоставляет больше информации о дисках
Такой то
19:20
нормально мы учились 10 лет и уроки по 45 минут нормальные экзамены сдавали и на всё время хватало
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
beltar
19:16
А я решил за автора, что он, как обычно, написал хрень. Да и полный ремейк Spyro с 1-ой PS мне ничуть не мешает.
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
Gggg Ffgg
19:12
Человек , похоже вообще не разбирается в криптовалюте.Многие аирдропы заставляют игрока платить коммисию.Это абсолютно нормально.Например, Ноткоин снимает 100 $NOT в качестве комиссии, а DOGS брали 2....
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
beltar
19:01
А МАЗы Рыгорыч может сам потреблять. Им предлагали объединяться к КАМАЗом, они нас гордо послали. С тех пор МАЗ птица в России редкая.
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
Алексей Кузнецов
18:41
Сколько на планете лишних людей. А они дышат, жрут и срут, гадят пластиком плюс электричество тратят
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
Crashtest
18:39
И как обычно, для рынка Китая UFS 3.1, LPDDR5, а для глобальной версии LPDDR4X и UFS 2.2.
Утечка спецификаций Redmi Note 14 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем