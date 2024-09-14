Отсидеться за лужей не получится.

Если вы внимательно следите за действиями и заявлениями представителей российского политического руководства за последние, нет, даже не 10, а за последние 17 лет, то наверняка замечаете, что оно делает всё возможное, чтобы избежать конфронтации и/или боевых действий, но их России в любом случае всё равно навязывают. Операция по принуждению Грузии к миру, военная операция в Сирии, специальная военная операция на Украине — всё это звенья одной цепи, называемой геополитикой и выяснением отношений между глобальными сверхдержавами.

Поскольку именно украинский кризис стал самым масштабным и ожесточённым конфликтом в Европе со времён окончания Второй мировой войны, то нет ничего удивительного в том, что именно он привлекает к себе основное внимание, и что именно от его исхода будет зависеть дальнейшее мироустройство и роль Запада в целом и США в частности в мировой геополитике. Исход этого кризиса очевиден, но Вашингтон сотоварищи правде в глаза смотреть не хочет, поэтому максимально оттягивает неизбежное, разгоняя экскалацию украинского кризиса и вынуждая Россию принимать решение об ответной эскалации.

Последнее время много говорится о разрешении Западом на нанесение Украиной ударов дальнобойным оружием западного производства вглубь территории России. На днях президент России Владимир Путин уже предупредил Запад о том, что это будет означать прямое участие Запада в войне против России со всеми вытекающими из этого последствиями, поскольку только западные специалисты и технические средства могут обеспечивать удары таким оружием, а сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не тешиться иллюзией, будто российское руководство блефует.

По словам Медведева, сейчас на Западе принято считать, будто Россия не пересечёт черту, а просто занимается запугиванием, дескать, ядерный конфликт Москве невыгоден по причине того, что Россия многое может из-за него потерять. Вот здесь-то и кроется ошибочность мышления западных функционеров. Как справедливо отметил Медведев, Россия до сих пор проявляет потрясающую сдержанность, однако не нужно обманывать себя и верить в то, что терпение Москвы безгранично. Ответ в конечном счёте может быть дан, и тогда, отметил зампред Совбеза России, рассуждать будет уже поздно, а останется только говорить «Это невозможно, но это случилось».

Перспектива, на самом деле, отнюдь нешуточная. Во-первых, Россия сейчас вносит изменения в свою ядерную доктрину, и не исключено, что в неё наконец-то добавят пункт о превентивном ядерном ударе по территории, с которой для России исходит угроза. Во-вторых, то, что удары западным оружием вглубь РФ приведут Запад к состоянию войны против России со всеми из этого вытекающими последствиями, уже сказано. И в-третьих, Россия оставляет за собой право на предоставление своих дальнобойных систем вооружений странам или внесистемным акторам, у которых, прямо скажем, непростые отношения с западными странами.

При этом следует помнить, что нахождение в состоянии войны не обязательно означает ведение боевых действий. Начать можно будет, например, с разрыва дипломатических отношений с Британией, которая очень сильно нарывается и лезет вперёд батьки (США) с обещанием разрешения Украине на использование ракет Storm Shadow вглубь территории РФ, и объявления ей войны. Это, в свою очередь, приведёт к тотальной конфискации всего ещё оставшегося (а его много) имущества Британии и британских граждан в России, а также приведёт к шоковой ситуации на мировых фондовых рынках, с которых Британия в значительной степени кормится. Осознаёт ли Запад, что всё это отнюдь не фантастика, а по щелчку пальцев реализуемая страшная действительность, мы, конечно, не знаем, но, судя по недавнему комментарию из Белого дома о том, что США серьёзно оценивают предупреждение Путина, хоть до кого-то в Вашингтоне дошло, что спички детям не игрушка, и что Украина не стоит даже 1-процентного риска непоправимых последствий.