Считать, что все кругом блефуют — это верный признак инфантилизма. Похвально, что в США ещё хотят жить.

Вчера вечером президент России Владимир Путин, комментируя возможность принятия коллективным Западом решения о «разрешении» использования ВСУ западных дальнобойных систем вооружений для нанесения ударов вглубь территории РФ, заявил, что если такое решение будет принято, то оно в корне поменяет всю суть конфликта и будет означать прямое участие США и европейских стран в войне против России.

Путин намеренно использовал именно термин «война», дабы было предельно понятен масштаб ответных действий Москвы, и обосновал свои слова тем неоспоримым фактом, что для нанесения ударов западным оружием по территории России необходимо применять западную систему управления, разведки, а также вводить полётные задания в ракеты западными специалистами. Иными словами, наносить удары по РФ будет не Украина, а США и европейские страны.

И вот, по всей видимости, предупреждение Путина всё-таки дошло до адресатов. В частности, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон серьёзно относится к «угрозам» Путина.

Также Кирби добавил, что при принятии решений США руководствуются своими «расчётами», и что обсуждение темы нанесения ударов западным оружием вглубь России в рамках встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера не планируется. В этом плане позиция США по дальнобойным вооружениям остаётся прежней.

Здесь необходимо понимать, что и перед Россией, и перед США как перед главными поставщиками Украины стоит серьёзная дилемма. Москве необходимо решать, наносить в случае применения западного оружия вглубь территории РФ опустошающий удар возмездия по территориям стран-спонсоров Украины или же нет. Не наносить в случае чего его нельзя, потому что в таком случае коллективный Запад окончательно поймёт, что РФ свои «красные линии» обеспечивать не собирается. Вашингтону же приходится играть в русскую рулетку, постоянно тыкая медведя палкой и проверяя его реакцию. По-хорошему, конечно, Байден с Путиным должны созвониться и разрулить этот кризисный момент, потому что ничем хорошим это для мира не закончится. Украина, и это факт, не стоит глобального апокалипсиса, так что Запад должен отступить и перестать лезть не в свои дела.