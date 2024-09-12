«Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО (США и европейских стран) в войне на Украине, и это меняет саму суть, природу конфликта».

Последние несколько дней западная пресса активно продавливает тему того, что западное политическое руководство уже приняло решение о предоставлении Украине права на использование переданных западных дальнобойных вооружений для нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России. Технически удары дальнобойным западным оружием по территории России и так уже наносятся, но речь идёт о новых регионах, международный статус которых неоднозначен, и это многое в принятии решений меняет.

Но вот удары по общепризнанной территории России радикальным образом изменят саму суть конфликта, и сегодня об этом, комментируя вопрос журналиста Павла Зарубина об ударах западным оружием вглубь территории РФ, сказал президент Владимир Путин.

По словам Путина, происходит подмена понятий, поскольку применение западных дальнобойных средств поражения обязательно подразумевает использование западных средств разведки и наблюдения, а также ввода полётных заданий непосредственно военнослужащими стран НАТО. Украина и ВСУ ничем этим не обладают и права на осуществление таких действий не имеют. Как следствие, отметил глава государства, если решение об ударах западным оружием по России будет принято, то это автоматически будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России.

«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин.

Не будем гадать, что это означает, но недавно российское политическое руководство уже допускало возможность передачи самых передовых российских вооружений геополитическим акторам, имеющим напряжённые отношения с коллективным Западом. Проще говоря, Кремль заставит Запад отведать его собственное лекарство и посмотрит, как это ему понравится. Необходимо понимать, что бесконечная эскалация может плохо закончиться: Россия вполне имеет право нанести удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в западных странах, в ответ на что Запад посмеет «ответить», и дальше всё может закрутиться в большую беду. Поэтому в интересах Запада не раскручивать тему передачи дальнобойных вооружений для испытания терпения Москвы. Тыкать медведя палкой чревато разделением такого хулигана на фрагменты.